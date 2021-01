Harry Styles e Olivia Wilde stanno insieme? I due beccati come una coppia

Harry Styles e Olivia Wilde formano una coppia? Secondo quanto riporta TMZ il cantante e l’attrice sono stati fotografati insieme a un matrimonio mentre camminano tenendosi la mano. Queste immagini sembrano provare che è nata una nuova coppia! In queste ultime ore il gossip si è acceso intorno a Harry e Olivia, dopo il fine settimana. L’ex dei One Direction è stato invitato al piccolo matrimonio del suo manager, Jeffrey Azoff. L’evento ha avuto luogo a Montecito, in California, vicino a Santa Barbara. Erano presenti alla cerimonia solo 16 persone, che hanno ovviamente dovuto rispettare le regole anti contagio. La Wilde ha da poco chiuso la sua relazione con l’attore Jason Sudeikis, durata ben sette anni. Dal loro amore sono nati due figli Otis e Daisy Josephine. Sembra proprio che ora Olivia abbia già ritrovato l’amore a fianco di Harry.

In queste ultime settimane è stato annunciato il ritorno di Styles nel mondo della recitazione, nel nuovo film diretto proprio dalla Wilde! Sono trascorsi tre anni da quando il cantante ha debuttato come attore, con la pellicola Dunkirk di Christopher Nolan. Da allora ha preferito concentrarsi solo sulla sua carriera musicale. Non ha mai escluso, ovviamente, un suo ritorno sul set. Ed ecco che è stata poi annunciata la sua presenza nel cast del film thriller psicologico diretto dalla Wilde, Don’t Worry, Darling. Harry si ritrova a sostituire Shia LaBeouf, il quale inizialmente era stato scelto per questo ruolo. A causa di impegni lavorativi, l’attore ha rinunciato a questo progetto.

A prendere il suo posto è stato appunto Styles, che ora appare in compagnia della bella Wilde. Sono diverse le foto scattate durante l’evento, che vedono Harry e Olivia come una coppia vera e propria. La nota attrice e il cantante potrebbero essersi innamorati durante le riprese del nuovo film. Al momento, non ci sono delle conferme ufficiali da parte dei due diretti interessati. Nonostante ciò, la notizia sulla loro presunta relazione sta facendo il giro del web! Non resta, dunque, che attendere l’ufficialità sulla presunta love story.