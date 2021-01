Harry Styles gay? Quella battuta su Radio Deejay fa infuriare tutti

Harry Style è al centro delle polemiche in Italia a causa di un discorso fatto all’interno di una trasmissione radiofonica su Radio Deejay.

Gli speaker hanno voluto far notare che, nonostante le numerose voci sulla sua omosessualità, il cantante sia “guarito” e abbia iniziato una relazione con Olivia Wilde.

L’ex cantante degli One Direction non ha mai professato apertamente il proprio orientamento sessuale, motivo per cui in tanti negli anni gli hanno attribuito relazione di ogni genere. Persino con il collega della boy band e amico Louis Tomlinson. Le voci, però, avvallate anche da parecchi fan della pseudo coppia, non hanno mai avuto riscontro nella vita reale.

Da alcune ore, però, la presunta omosessualità di Style è tornata a far discutere e stavolta la polemica ha raggiunto anche i trend topic di Twitter. I fan italiani del cantante di Watermelon Sugar si sono schierati contro Radio Deejay e hanno portato in alto l’hashtag #radiodeejayisoverparty.

Nell’audio trasmesso sui social, si sente il conduttore Linus affermare che sull’orientamento sessuale di Harry ci siano diverte interpretazioni. “Ma dicono che è guarito” – ha affermato il conduttore, con annessa risata da parte del collega in studio. Subito dopo, forse per evitare polemiche, la frase è proseguita con un “Sto scherzando ovviamente e pare che stia con Olivia Wilde“.

#radiodeejayisoverparty:

Per questo commento degli speaker della radio sull'orientamento sessuale di Harry Stylespic.twitter.com/dA4PIxFmuM — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) January 14, 2021

Su Twitter i fan del cantante, ma non solo, si sono schierati contro la radio e i conduttori in quanto non è stata apprezzata la frase, ma anzi è stata vista come una mancanza di rispetto. In molti hanno affermato che la frase “è guarito” riferendosi alla sua omosessualità non può essere definita come ironica e senza conseguenze. “Quando capirete che queste parole anche per “scherzo” sono comunque discriminatorie, il mondo sarà un posto migliore” – scrive un utente di Twitter. I conduttori sono accusati di essere stati troppo “leggeri” e di aver peccato di omofobia.

A questo proposito, appena scoppiata la polemica, Linus, con un post su Instagram ha voluto dire la sua affermando che la frase era evidentemente una battuta su Style. Motivo per cui ha ribadito immediatamente che si stesse trattando di uno scherzo.

“Ed era evidente a chiunque fosse in buona fede che era semmai la presa in giro di quei mostri che ancora possono pensare una cosa simile“. Lo speaker ha comunque deciso di chiedere scusa e di non voler entrare nella polemica.

Non è la prima volta che Style, con i suoi look e le sue dichiarazioni, porta scompiglio nell’opinione pubblica. Un modo di vivere la sessualità in modo libero, senza bisogno di etichette e definizioni prestabilite che, evidentemente, non viene compreso da tutti.