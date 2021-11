Harry Potter, la reunion del cast è ufficiale: dove e quando

Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint torneranno a rivedersi molto presto in televisione, in occasione di uno show speciale in arrivo a inizio 2022

La notizia era nell’aria ormai da diversi tempi, dopo che il regista Chris Columbus si era dichiarato interessato al nostalgico progetto. La reunion di Harry Potter, a partire da oggi, è ufficialmente realtà. Variety ha confermato le indiscrezioni che circolavano da un po’ di tempo, anche perché quest’anno si festeggiano i 20 anni dall’uscita del primo film della saga.

Il 16 novembre 2021, esattamente due decenni fa, arrivava in tutte le sale Harry Potter e la pietra filosofale. Nella pellicola diretta da Columbus facevano il loro debutto cinematografico tre attori che sarebbero poi divenuti iconici nell’immaginario dei potterheads. Stiamo parlando di Daniel Radcliffe nel ruolo del protagonista Harry Potter, di Emma Watson nel ruolo di Hermione Granger e Rupert Grint in quello di Ron Weasley.

Questa la storia raccontata nel film, ispirato al celeberrimo romanzo di J.K. Rowling: Harry Potter è un bambino vessato dai terribili zii e dal cugino “babbani” che al compimento degli 11 anni riceve una lettera per entrare a far parte della più importante scuola di magia del mondo. Una volta arrivato scoprirà che su di lui e gli amici aleggia una minaccia: il malvagio mago Voldemort è infatti sulle sue tracce e farà di tutto per sbarazzarsi di lui.

Reunion di Harry Potter su HBO: tutto quello che sappiamo

Oltre ai tre già citati attori, a questo tanto atteso incontro del cast originale saranno presenti anche Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart.

Variety ha confermato che questo speciale show, intitolato Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts andrà in onda il 1 gennaio 2022 su HBO. Almeno per il momento non ci è dato sapere dove verrà trasmesso in Italia, ma se tutto va bene dovrebbe essere acquistato da Sky come lo speciale di Friends.

La reunion di Harry Potter, sulla carta, dovrebbe proprio essere molto simile a quella della serie con protagonista Jennifer Aniston e compagni. Nel corso della puntata i membri del cast originale ricorderanno i bei vecchi tempi, fra aneddoti e momenti indimenticabili.