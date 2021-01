Harry Potter, il figlio neonato di Jessie Cave positivo alla variente Covid

L’anno inizia male per la famiglia di Jessie Cave, la Lavanda Brown della famosissima saga di Harry Potter. L’attrice ha dato alla luce il suo bimbo lo scorso 21 ottobre 2020. Purtroppo il parto non è andato come previsto. Il piccolo Tenn infatti è nato prematuro, quaranta minuti dopo la rottura delle acque ed è dovuto stare in ospedale per un po’. Ha solo due mesi di vita e qualche giorno.

In seguito al parto difficile, però, si aggiunge ora per Jessie Cave un altro dramma che la star dovrà affrontare con altrettanta audacia. Il piccolo è risultato positivo al Covid-19. La Lavanda Brown di Harry Potter lo ha fatto sapere, dandone comunicazione nel suo profilo Instagram. L’attrice ha pubblicato uno scatto in cui si vede il figlio nella culla dell’ospedale, che volge il suo sguardo verso la mamma. Dalla foto sembra che il neonato sia sereno. La stessa Cave ha tenuto a tranquillizzare i fan nella sua didascalia dicendo che il piccolo è in ottime mani, quelle dei medici e degli infermieri che stanno facendo rigorosamente e diligentemente il loro lavoro.

Non è mancato però uno sfogo della stessa Jessie in cui ha rimarcato come non avrebbe voluto che la sua famiglia vivesse un altro momento difficile. Tanto più che lo affrontasse in questo periodo e soprattutto all’inizio del nuovo anno. Di certo, non deve essere stata una cosa facile scoprire che il figlio fosse positivo al Coronavirus. L’attrice ha infatti scritto di essere in ospedale e di aver appreso le notizie sulle condizioni di salute di Tenn da una stanza apposita in isolamento:

“Ho guardato le notizie sul lockdown da una stanza isolata in ospedale. Il povero piccolo è positivo al Covid. Per fortuna sta bene e sta migliorando, ma i medici sono vigili e cauti. Questa variante del virus è molto potente e contagiosa, quindi spero che le persone siano particolarmente attenti nelle prossime settimane.”

Inoltre, l’attrice ha anche sottolineato come Tenn abbia reagito al nuovo ricovero. Il neonato è molto più forte rispetto alla sua nascita però l’attrice ha raccontato anche di averlo sentito piangere di più quando l’ago è entrato nella pelle della sua manina. Questo le ha causato molta preoccupazione. Inoltre sembra proprio che il piccolo abbia contratto la variante inglese del Coronavirus.

Jessie Cave è mamma di altri due bambini, Donnie e Margot, avuti con il compagno comico Alfie Brown.