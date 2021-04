Harry Potter, è morta a 52 anni l’attrice Helen McCrory

Lutto per i tanti appassionati di Harry Potter. È morta Helen McCrory, l’attrice che ha prestato il volto a Narcissa Malfoy, la madre di Draco. L’artista è morta all’età di 52 anni a causa di un cancro. L’annuncio è stato dato dal marito, l’attore Damian Lewis. Oltre al compagno Helen lascia due figli: Gulliver e Manon, che oggi hanno rispettivamente 15 e 14 anni.

Damian Luis, star di Homeland e Billions, ha dato l’annuncio della morte di Helen McCrory su Twitter:

“Ho il cuore spezzato nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la meravigliosa e mitica donna che è Helen McCrory è morta in pace nella sua casa, circondata dall’affetto dei suoi cari. È morta così come ha vissuto. Senza paura. L’abbiamo amata e sappiamo di essere fortunati nell’aver avuto lei nelle nostre vite. Ardeva intensamente. Vai adesso, piccola, nel cielo. Grazie”

Helen McCrory e Damian Luis si erano sposati nel 2007. Una coppia unita, solida, ben lontana da gossip e pettegolezzi. Una famiglia semplice nonostante il lavoro di Helen e Damian.

Harry Potter: chi era Helen McCrory

Classe 1968, Helen McCrory era nata a Paddington. Come attrice ha esordito nel 1994 accanto a Brad Pitt e Tom Cruise in Intervista col vampiro. È stata Anna Karenina per uno sceneggiato prodotto dalla tv inglese. È stata la madre di Giacomo Casanova in Casanova, accanto a Heath Ledger.

Nel primi anni Duemila era arrivata la grande svolta con Harry Potter. Inizialmente era stata scelta per interpretare il ruolo di Bellatrix Lestrange ma all’epoca Helen era incinta del suo primogenito e la produzione ha così optato per Helen Bonham Carter.

La McCrory è così tornata sul set qualche anno dopo, nei panni di Narcissa Malfoy, la madre di Draco nonché moglie del perfido Lucius. Helen ha preso parte a tre film della saga di Harry Potter: Harry Potter e il principe mezzosangue, Harry Potter e i doni della morte parte prima e parte seconda.

Tanto cinema nella carriera dell’attrice inglese ma anche serie tv: è nota la sua partecipazione in Peaky Blinders, dove si è fatta notare come Polly Gray.

Con la scomparsa di Helen McCrory sale a sei il numero degli attori di Harry Potter morti. Negli ultimi anni hanno perso la vita: Richard Harris (Silente nei primi due film della serie), Richard Griffiths (Vernon Dursely, lo zio di Harry Potter), Alan Rickman (Severus Piton), Robert Hardy (Ministro della Magia Cornelius Caramell), Robert Knox (Marcus Belby).