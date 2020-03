Harry Potter attori morti: 5 grandi interpreti che non ci sono più

Harry Potter cast e personaggi: gli attori che non ci sono più

Per oltre dieci anni la saga cinematografica di Harry Potter ha tenuto compagnia ai fan di tutto il mondo. Il primo film è uscito nel 2001 mentre l’ultimo nel 2011. Tanti gli attori che hanno fatto parte del cast della storia tratta dai libri di J.K. Rowling. Molti sono diventati poi delle star a Hollywood – come Robert Pattinson (era Cedric Diggory, ricordate?)- mentre alcuni sono venuti a mancare dopo aver lasciato il magico mondo di Hogwarts. Scopri su Gossipetv quali sono gli attori che sono deceduti dopo l’uscita dell’ultimo capitolo di Harry Potter.

Richard Harris: Albus Silente nei primi film di Harry Potter

Richard Harris è venuto a mancare nel 2002, all’età di 72 anni, per via del linfoma di Hodgkin. Il suo corpo è stato cremato e le sue ceneri sono state sparse nel mare delle Bahamas. Ha indossato i panni di Albus Silente nei primi due film della saga: Harry Potter e la pietra filosofale e Harry Potter e la camera dei segreti. Nelle restanti pellicole è stato sostituito da Michael Gambon (foto a destra).

Richard Griffiths: era Vernon Dursley, lo zio odioso di Harry Potter

Richard Griffiths, diventato popolare nei panni dello zio Vernon, è scomparso nel 2013 a seguito di alcune complicanze sorte dopo un delicato intervento al cuore. L’attore ha preso parte ai primi cinque film della saga.

Alan Rickman: Severus Piton è scomparso dopo l’ultimo film di Harry

Alan Rickman – il noto Piton di Harry Potter – è morto nel 2016, sei mesi dopo aver scoperto un tumore al pancreas. Ha lavorato a tutti i film della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling.

Robert Hardy era il Ministro della Magia nella saga di Harry Potter

Robert Hardy – noto attore inglese che ha lavorato per cinema, tv e teatro – è venuto a mancare nel 2017, all’età di 91 anni per cause naturali. Ha interpretato la parte del Ministro della Magia Cornelius Caramell in quattro film della saga di Harry Potter.

Robert Knox è stato protagonista di Harry Potter e i Doni della morte

Robert Knox è morto nel 2008 all’età di 19 anni. Il giovane – che è stato scelto per il ruolo di Marcus Belby nel film Harry Potter e i Doni della morte parte prima – è stato accoltellato durante una rissa, mentre cercava di proteggere il fratello. Prima di arrivare sul set di Harry Potter ha avuto una breve parte nel film King Arthur con Clive Owen e Keira Knightley.