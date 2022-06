Harry e Meghan, video del Giubileo a Netflix? C’era un divieto, l’affronto

Il principe Harry e Meghan Markle starebbero preparando l’ennesimo affronto alla corona. Come è già noto, la coppia sarebbe pronta a sbarcare su Netflix con un reality show sulla loro vita. Pare infatti che le telecamere del colosso di streaming li segua ovunque, sia nella loro casa in California sia negli eventi pubblici. È successo anche agli Invictus Games dell’Aia. Harry e Meghan sarebbero stati seguiti dalle telecamere di Netflix anche al Giubileo di Platino della regina Elisabetta se non fosse che non è stato loro concesso.

Buckingham Palace non ha autorizzato l’accesso delle telecamere di Netflix. La troupe non ha ricevuto l’accredito per entrare a corte e sono rimasti fuori dai cancelli. Nonostante ciò, Netflix potrebbe avere comunque delle immagini esclusive di ciò che è successo dentro il palazzo durante questo Giubileo. In che modo? Harry e Meghan potrebbero dare dei video privati a Netflix. La corona avrebbe tentato in tutti i modi di impedire che tutto ruotasse intorno al ritorno dei duchi di Sussex, ma pare non esserci riuscita in tutto e per tutto.

Proprio l’esclusione dal balcone potrebbe aver spinto Harry e Meghan verso l’ennesimo sfregio alla corona. La notizia è arrivata da Daily Star che ha raccolto le dichiarazioni di un’ex amica della Markle, tale Lizzie. Secondo quest’ultima, i duchi andranno contro il divieto imposto a Netflix e forniranno in prima persona dei filmati di queste giornate di festa. Sempre secondo questa ex amica di Meghan, i duchi non sarebbero tornati per affetto verso la regina Elisabetta ma solo per registrare lo show di Netflix. E quindi per i soldi.

“Aspettiamo che esca lo show di Netflix, sono sicura che vedremo molto più di quanto la regina e la famiglia reale vorrebbe”, ha detto Lizzie. Dunque Harry e Meghan avrebbero registrato dei video per Netflix lì dove Netflix non è stata autorizzata a filmare. Per il momento è solo un’ipotesi, un’accusa, e non ci sono foto dei duchi con il telefono in mano dentro Buckingham Palace. Lizzie ha aggiunto che Harry e Meghan non avrebbero gradito l’esclusione dalla balconata e per questo potrebbero sfidare ancora una volta la famiglia reale. Avrà ragione questa ex amica oppure si tratta di accuse infondate? Si scoprirà solo quando uscirà il reality sulla coppia…