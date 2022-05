Harry e Meghan, niente balcone al Giubileo di Elisabetta ma ci saranno

Harry e Meghan ci saranno al Giubileo della regina Elisabetta. C’erano grandi dubbi sulla loro presenza alla grande occasione della regina, giunta a ben settant’anni di regno. Il momento sarà molto importante e forse per questo Harry non se la sente di mancare, e poi ormai ha fatto pace con la nonna. O almeno per ora è così, poi tutto può succedere. Chissà, forse proprio la decisione di escluderli dal celebre saluto dal balcone potrebbe farli desistere. Lo vivranno come un affronto? Non dovrebbero, in realtà, visto il motivo dietro questa decisione e anche perché non saranno gli unici a mancare.

Il Giubileo di Platino della regina Elisabetta si avvicina sempre di più. Nei primi giorni di giugno Meghan e Harry torneranno a Londra con i figli: per la prima volta da quando c’è stata la Megxit tornerà la famiglia al completo. I coniugi invece sono già tornati e hanno fatto pace con la regina. Tuttavia non sarà possibile riunire la famiglia Windsor sul balcone. Insomma non si potrà approfittare di questa occasione perché sul balcone ci sarà spazio solo per “gli esponenti della Royal Family che attualmente hanno impegni reali nel nome della regina”. Questo hanno fatto sapere da Buckingham Palace.

Harry e Meghan hanno rinunciato ai loro titoli e al ruolo di membri attivi della famiglia, scegliendo una vita da non reali. Ma c’è anche un altro membro della Royal Family che non ha più né titolo né incarichi: il principe Andrea. Anche il figlio della regina non potrà presenziare insieme al resto della famiglia. Ha perso i titoli dopo lo scandalo che lo ha coinvolto, e travolto, per raggiungere l’accordo extragiudiziale per concludere il caso Virginia Giuffre. Sebbene si sia conclusa la vicenda, è chiaro che ci siano ancora degli strascichi: anche l’assenza sul balcone farà pensare a quelle accuse.

Dunque dal balcone di Buckingham Palace potranno affacciarsi solo i membri della famiglia che hanno un ruolo attivo a servizio della corona. E in questo caso in nome della regina Elisabetta, la protagonista indiscussa di questo evento. Harry, Meghan e Andrea esclusi dal balcone al giubileo, ma chi ci sarà invece? Carlo e Camilla, William e Kate con i figli, poi anche Edoardo e Sophie con i figli, la principessa Anna con il marito Sir Timothy Laurence. E ancora i Kent, i Gloucester e la principessa Alexandra.