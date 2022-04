Harry e Meghan: è pace fatta con la regina Elisabetta, cosa si sono detti

Ci sarebbe aria di riconciliazione a Buckingham Palace, dopo tanti mesi di buio e di veleni. Sembrerebbe infatti già stata sepolta l’ascia di guerra fra il principe Harry e Meghan Markle da una parte e il resto della famiglia reale dall’altra.

Nonostante in tempi non sospetti Harry e Meghan avessero voluto prendere le distanze dalla loro famiglia (puntando il dito contro Elisabetta, Carlo e il resto dei familiari per il loro neanche troppo velato razzismo) pare che di recente i rapporti si siano distesi e pure parecchio.

Sappiamo infatti che nei giorni scorsi Harry e Meghan sono finalmente tornati in Inghilterra dopo mesi di assenza nel corso dei quali hanno fra le altre cose concesso l’intervista a Oprah Winfrey di cui aveva parlato tutto il mondo. Ma che cosa avessero effettivamente combinato in madrepatria, fino ad oggi, non era dato sapere.

Qualche dettaglio in più a riguardo ce l’ha fornito oggi il Daily Mail. Sul giornale leggiamo le prime dichiarazioni di Harry post incontro con la sua “adorata” nonna. Mentre si trovava in Olanda, dove ha presenziato agli Invictus Games (le Olimpiadi per i veterani feriti ideate proprio da lui) Harry ha commentato alla BBC: “Devo dire che è stato fantastico rivederla, e sono certo che sarebbe stata felice di essere qui se avesse potuto”. Ma non finisce qui.

Sembrerebbe infatti che nel corso del loro incontro con la regina, Harry e Meghan abbiano preso un solenne impegno. Appena sarà possibile, infatti, i due coniugi presenteranno i loro due figli, Archie e Lilibet, alla bisnonna.

Nel frattempo, anche Elisabetta avrebbe deciso di cambiare atteggiamento. La sovrana ha infatti ufficialmente invitato Harry e Meghan alle celebrazioni per il suo “Platinum Jubilee” sul balcone di Buckingham Palace, anche se non avranno un “ruolo formale” nei festeggiamenti. I quattro giorni finali di cerimonie per festeggiare i 70 anni di regno di Elisabetta sono in programma il prossimo giugno.

Sulla carta, sembra il lieto fine di una storia iniziata nel peggiore dei modi. Va detto, in ogni caso, che i commentatori britannici più acidi hanno molto criticato questo cambio di rotta di Harry e Meghan. Secondo alcuni, infatti, i due coniugi avrebbero organizzato il tutto solo per fare “bella figura” nel loro documentario su Netflix.