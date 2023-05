I due ex reali inglesi sono rimasti coinvolti in un sinistro stradale che ha ricordato molto quello che accadde nel 1997 a Lady D

Il principe Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan Markle sono rimasti coinvolti nelle scorse ore in un brutto incidente stradale. La notizia è stata confermata dai due ex reali inglesi tramite un comunicato rilasciato da un portavoce della coppia riportato dal Mirror. Ecco dunque i dettagli dell’inquietante sinistro.

Pare che la notte scorsa la coppia stesse viaggiando a bordo di un’auto insieme alla madre di lei, Doria Ragland. Sembra che i tre siano stati inseguiti per la strada a folle velocità da almeno 6 auto nere, in un inseguimento che avrebbe facilmente potuto rivelarsi fatale. A bordo delle macchine che hanno inseguito i due c’era ovviamente un gruppo di paparazzi, alla disperata ricerca di foto esclusive della coppia nella prima uscita pubblica dopo l’incoronazione di Re Carlo.

Il portavoce della coppia parla di un incidente causato da un folle inseguimento che avrebbe potuto avere conseguenze “quasi catastrofiche”. L’addetto stampa della coppia ha tenuto a sottolineare che questa assurda caccia all’uomo ha messo in pericolo non solo i suoi due clienti. I fotografi avrebbero infatti messo a rischio la sicurezza di altri automobilisti, di alcuni passanti e di almeno due agenti della polizia di New York. Pur ammettendo che la fama può comportare un certo livello di esposizione pubblica, il portavoce ha anche specificato che ciò non può in ogni modo mettere in pericolo l’incolumità delle persone.

Di norma, Harry e Meghan accettano di buon grado di farsi vedere insieme agli eventi pubblici. Questo è stato l’approccio applicato anche in occasione del gala per il 50° anniversario del Ms Foundation for Women a cui hanno preso parte proprio ieri sera. Sembra però che l’accesso libero dei fotografi abbia spinto i paparazzi a superare il limite, ancora una volta. Un comportamento, il loro, che ha così messo in pericolo non solo Harry e Meghan ma anche le persone intorno a loro.

Fortunatamente, sembra che alla fine nessuno si sia fatto male. Tuttavia, è innegabile che ciò che è accaduto ricordi da vicino la tragedia di Lady Diana. Nel 1997, la madre di Harry morì infatti proprio dopo essere stata inseguita dai paparazzi a Parigi, schiantandosi nel tunnel dell’Alma. La paura per l’incolumità sua e quella dei suoi familiari, tra l’altro, è uno dei temi centrali del libro Spare dello stesso Harry.