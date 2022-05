Il ritorno di Harry e Meghan starebbe tenendo col fiato sospeso la famiglia reale. La presenza dei duchi di Sussex al grande giorno della regina Elisabetta starebbe terrorizzando Buckingham Palace. Il motivo? Potrebbero rubare la scena alla regina, protagonista assoluta di questo giorno storico. Ma ancor di più potrebbero oscurare altri membri della famiglia, che non hanno abbandonato i loro compiti per la corona e rischiano di finire in secondo piano nonostante la devozione e la fedeltà. A rivelare gli ultimi malcontenti tra i Windsor è stato il Daily Mail, che ha raccolto qualche indiscrezione su come si vive l’attesa del Giubileo di Platino della regina Elisabetta.

I giorni di festa per la sovrana, che ha raggiunto il traguardo storico dei 70 anni di regno, saranno ricordati anche per il ritorno di Harry e Meghan con i figli dopo la Megxit. Stavolta tornerà tutta la famiglia, per questo sarà inevitabile che i paparazzi si metteranno sulle loro orme a caccia di foto e scoop. La presenza del duca e della duchessa di Sussex rischierebbe di destabilizzare gli equilibri in famiglia: ci sarebbe del risentimento da parte ci alcuni in particolare. E no, non sono papà Carlo e il fratello William.

Gli assistenti di Buckingham Palace sono intenzionati a impedire che i Sussex rubino la scena alla regina. Già l’attesa del loro ritorno ha creato non poco clamore, per questo è facile immaginare che la loro presenza a Londra, con i piccoli Archie e Lilibet, non passerà inosservata. Ma chi sono i membri della famiglia che più di tutti sono preoccupati per ciò che potrebbe succedere al Giubileo? Due sono i nomi: la principessa Anna e Sophie Wessex, moglie del principe Edoardo. Entrambe si darebbero un gran bel da fare per lavorare per la corona e non vorrebbero essere trascurati, o oscurati, da Harry e Meghan.

A Londra sono certi che con i Sussex si genererà inevitabilmente uno spettacolo dentro lo spettacolo, ma anche questo non piacerebbe a Buckingham Palace. Hanno già deciso di escluderli dal balcone, sarà l’unica decisione per evitare che Harry e Meghan rubino la scena alla regina Elisabetta? Infine è stato ipotizzato che i rapporti tra Harry e William saranno freddi, ma tenteranno di mascherare il tutto come al funerale del principe Filippo.