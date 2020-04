Harry e Meghan, sorpresa di compleanno alla Regina: verità dopo l’accusa

Harry e Meghan Markle, la Regina riceve una bellissima sorpresa per il suo compleanno: spunta la verità dopo le polemiche

Sono diverse le polemiche nate in queste ore sul Principe Harry e Meghan Markle per quanto riguarda il compleanno della Regina. Sul web e sui social non sono spuntati fuori gli auguri ufficiali da parte della coppia, che ora vive a Los Angeles. Per tale motivo, molti hanno pensato che i due non avessero avuto il pensiero di riservare alla Regina gli auguri. Ma ecco che a placare gli animi ci pensa Omid Scobie, il reporter reale, su Twitter. Attraverso un post, il giornalista fa sapere a tutto il mondo che Harry e Meghan hanno in realtà pensato a una bella sorpresa per la nonna. Elisabetta II festeggia oggi il 94esimo compleanno durante questa fase drammatica che sta vivendo in questo periodo tutto il mondo e, a distanza, i duchi di Sussex hanno scelto di darle tutto il loro affetto, attraverso una video chiamata. Una sorpresa virtuale, dunque, quella che Meghan e Harry le riservano per il giorno del suo compleanno. E c’è un motivo per cui la coppia non è riuscita a fare questo regalo alla Regina prima.

Harry, Meghan e Archie in video chiamata con la Regina per il suo 94esimo compleanno

Secondo quanto dichiara Scobie, Meghan e Harry hanno contattato la Regina, il giorno del suo compleanno, con una video chiamata. La coppia, ovviamente, non poteva non fare un’altra sorpresa a Elisabetta II: il collegamento è avvenuto con la presenza del piccolo Archie. In questo modo, la Regina ha avuto l’opportunità di rivedere il piccolo, dopo tanto tempo. Le polemiche hanno fatto il giro del web, ma vi spieghiamo il motivo per cui gli auguri da parte dei duchi di Sussex sono arrivati dopo diverse ore. Sappiamo bene che il Sussex è otto ore indietro rispetto a Los Angeles a causa della differenza di fuso orario tra l’America e il Regno Unito.

La Regina oggi fa il compleanno: Harry, Meghan, William e Kate rendono speciale questo giorno

Il principe Harry e Meghan non si sono assolutamente dimenticati del giorno del compleanno della Regina. A rendere omaggio, pubblicamente, a sua Maestà oggi ci hanno pensato ovviamente William, Kate e il principe Carlo. Ora a questa lista si aggiungono anche i duchi di Sussex, duramente accusati in queste ore di essersi dimenticati di un giorno così importante. Meghan e Harry hanno sostenuto la Regina anche nei giorni passati, quando fece un importante discorso pubblico per dare affetto alla popolazione in questo difficile momento.