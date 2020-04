Harry e Meghan, reazione dopo il discorso della Regina: il gesto del duca

Harry e Meghan Markle, la loro reazione durante il discorso pubblico della Regina

Harry e Meghan Markle hanno seguito il discorso fatto dalla Regina il 5 aprile e pare abbiano avuto una reazione particolare. Sembra proprio che la coppia, nonostante ora viva a Los Angeles, resterà sempre legata con l’Inghilterra. Dallo loro nuova casa hanno assistito, come molti di noi, la trasmissione speciale che vedeva protagonista il messaggio della Regina. Il suo toccante discorso televisivo è riuscito a trasmettere parole di forza e coraggio alle persone che avevano bisogno di rassicurazioni. In un momento così drammatico, per tutto il mondo, Elisabetta II non poteva non dare tutto il suo sostegno alla popolazione. Il messaggio, che invita tutti a combattere contro il Coronavirus, è stato ascoltato da milioni di persone e tra questi non potevano non esserci Harry e Meghan. Secondo il sito inglese, Harper Bazaar, il duca e la duchessa di Sussez hanno seguito online, dalla loro casa di Los Angeles, il discorso della Regina, la quale ha elogiato lo spirito nazionale britannico nell’affrontare la grande minaccia rappresentata da questo virus. Oltre ciò, Elisabetta II ci ha tenuto anche a rassicurare tutti coloro che, al momento, sono lontani dai loro cari.

Harry e Meghan commossi per il messaggio condiviso dalla Regina Elisabetta II

“Ci incontreremo ancora”, ha dichiarato nel suo intenso discorso la Regina Elisabetta II. Ad ascoltare il messaggio ci hanno pensato anche Meghan e Harry, che pare si siano commossi. Come rivela a tutti il reporter reale Omid Scobie su Harper Bazaar, una fonte ha fatto sapere che la coppia si sarebbe “commossa” nel vedere la Regina esporsi pubblicamente con un discorso ufficiale riguardante la diffusione del Coronavirus. “L’hanno descritto, non solo come una dimostrazione di leadership esperta, ma anche come un messaggio di calore, rassicurazione e conforto”. Dunque, sembra proprio che Harry e Meghan abbiano apprezzato il discorso fatto dalla Regina e che, da lontano, continuino a seguire ciò che accade a Palazzo Reale.

Harry ha parlato con la Regina prima del discorso sulla diffusione del Coronavirus

La Regina ha registrato il suo messaggio al Castello di Windsor, lo scorso due aprile ed è andato in onda nella serata di ieri. Una fonte ha, inoltre, confermato che Harry ha parlato con la nonna, qualche giorno fa, per “offrire il suo supporto prima della trasmissione”. Un bel gesto quello fatto dal duca di Sussex, che pare stia pensando di trovare casa a Malibu insieme alla sua Meghan.