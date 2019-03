Harry e Meghan lasciano Kensington Palace: il motivo non riguarda Kate

Harry e Meghan Markle lasciano Kensington Palace e si trasferiscono a Frogmore Cottage: non c’entra nulla Kate Middleton

Harry e Meghan Markle sono pronti a lasciare Kensington Palace e la notizia ha ormai fatto il giro del mondo. I due speravano di poter approdare nella nuova casa in breve tempo, ma ancora i lavori sarebbero in corso. Infatti, pare che la coppia voglia che tutto sia perfetto. Ma dove andrà a vivere la Duchessa di Sussex? Harry e Meghan hanno scelto come abitazione per il loro futuro la casa di campagna, a Frogmore Cottage. Sebbene a Kensington Palace fosse già stato messo a disposizione un appartamento con ben 20 camera per loro, hanno comunque scelto di allontanarsi dal Palazzo londinese. Una scelta che ha portato molti dubbi un po’ a tutti. Qual è il reale motivo per cui la coppia reale ha preso questa decisione? Da ormai diverse settimane si parla della rottura definitiva tra le due donne Meghan e Kate Middleton. Secondo i rumors, le rispettive mogli di William e Harry sarebbero ai ferri corti. Ma ecco che una fonte rivela a People che il motivo non riguarda affatto la Duchessa di Cambridge.

Meghan Markle e Harry: il motivo per cui hanno scelto di trasferirsi

Sembra proprio che il motivo per cui Harry e Meghan lasciano Kensington Palace non riguardi proprio il rapporto con Kate. Ebbene la Middleton non centrebbe nulla con la scelta presa dalla Duchessa di Sussex. La fonte, pare un amico di vecchia data, rivela alla nota rivista che la coppia ha deciso di stabilirsi a Windsor, ovvero a circa 25 miglia a ovest di Londra, perché “è una cosa veramente sana da fare”. Harry e Meghan vedrebbero questo passo come una via di fuga dagli aspetti più importanti della vita Reale. I due pare non riescano a condurre la vita rigida, che invece fanno William, Kate e i loro tre figli. Ora che stanno attendendo l’arrivo del loro primo figlio, Meghan e Harry preferiscono iniziare una nuova vita a Frogmore Cottage.

Harry e Meghan: tra la Markle e Kate Middleton ci sono davvero dissapori?

“Presumo che sia bello uscire e andarsene. Senza i vicini di famiglia o di staff [a Kensington Palace], ora avranno le loro cose”, spiega la fonte a People. Pare che non centrino nulla i dissapori nati tra Kate e Meghan. Si tratterebbe semplicemente di una scelta dettata dallo stile di vita che intende condurre la coppia. Non sappiamo, in realtà, se tra le due Duchesse ci sia stata una vera e propria rottura. Infatti, c’è chi è convinto che i problemi della Markle alla Casa Reale siano solo dei gossip per intrattenere la popolazione inglese. Intanto, i lavori nel cottage proseguono e Meghan non vedrebbe l’ora di traferirsi.