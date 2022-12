Harry e Meghan, serie Netflix: la data di uscita e il primo video

I due ormai ex reali inglesi appaiono felici e complici nello show in arrivo a breve sulla nota piattaforma di streaming

Sono ufficialmente disponibili online le prime immagini della primissima (e forse unica? Chissà) docu-serie di Netflix totalmente incentrata su Harry e Meghan Markle, la chiacchierata coppia che dopo essersi allontanata dalla famiglia reale inglese ha iniziato a rilasciare a destra e manca spinose dichiarazioni sulla corona. Si tratta di un progetto particolarmente imponente e ambizioso per la nota piattaforma di streaming, che per garantirsi i due come ospiti del nuovo show avrebbe speso 150 milioni di euro.

Il trailer del documentario, diretto da Liz Garbus, anticipa quello che i telespettatori vedranno a breve, ovvero uno sguardo intimo, romantico e ravvicinato sulle vicende di Harry e Meghan oggi ma anche nel periodo in cui erano ancora ufficialmente due reali britannici.

Nella clip condivisa da Netflix (dove sono assenti i due figli della coppia) si sente Garbus chiedere ai due “Perché avete deciso di fare questo documentario?” e ricevere come risposta “Nessuno sa cosa succede a porte chiuse”. Qui sotto il trailer.

Quando esce la serie Netflix su Harry e Meghan: svelata la data

Netflix non ha ufficialmente annunciato una data precisa per l’uscita della serie incentrata su Harry e Meghan Markle, specificando semplicemente che arriverà “prossimamente”. Tuttavia oggi stesso, nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, i telespettatori hanno avuto una gustosa anteprima. Vincenzo Faccioli e Vito Simone hanno imbastito un servizio nel quale hanno parlato chiaro e tondo di una data di uscita precisa, ovvero l’8 dicembre. Anche l’inviata da Londra ha poco dopo confermato che la serie sarà in realtà disponibile già prima di questo Natale.

Una scelta, questa, che già fa tremare e molto il Re Carlo III e tutta la sua famiglia, che forse si aspettavano (e speravano) di poter vivere delle vacanze di Natale serene. E invece, a quanto pare, dovranno fare i conti con tutti i pettegolezzi più tremendi che di certo emergeranno dal prodotto audiovisivo.

Come se non bastasse, tra l’altro, il nuovo anno si aprirà con nuovi importanti grattacapi per la famiglia reale inglese: Harry è infatti pronto a pubblicare il suo libro Spare il prossimo 10 gennaio. Non si sa cosa sarà contenuto al suo interno, ma è ovvio che tutti si aspettano nuovi retroscena sconvolgenti sul suo rapporto con i reali e con il fratello William, con cui ha chiuso i rapporti, in modo particolare.