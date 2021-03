Harry e Meghan da Oprah: “Menzogne su di noi, non staremo in silenzio”

Nuove anticipazioni sull’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey. Il grande giorno in America è vicino, domani sera l’intervista che sta preoccupando e non poco la Royal Family andrà in onda. In Inghilterra molto probabilmente guarderanno l’intervista con il fiato sospeso e in contemporanea con l’America, senza aspettare. Anche perché in base a ciò che Harry e Meghan diranno sia la Royal Family sia la stampa inglese si muoverà di conseguenza. La stampa inglese è uno dei bersagli del principe Harry, nelle prime anticipazioni diffuse infatti si è scagliato duramente contro la stampa inglese.

Harry ha incolpato i tabloid di aver fatto vivere sotto pressione la sua famiglia. Non solo, perché ha ammesso di aver avuto il timore che potesse ripetersi la stessa storia di Lady Diana con sua moglie Meghan Markle. Questo è uno dei motivi che li ha spinti a lasciare l’Inghilterra, a loro dire, alla ricerca di una maggiore serenità in cui crescere i loro figli. Quindi si sono trasferiti in America, ma in quali rapporti sono con la Royal Family? Oprah non si è lasciata sfuggire l’occasione di scavare a fondo in questo rapporto, innanzitutto chiedendo a Meghan se ha deciso lei di restare in silenzio o se invece l’hanno messa a tacere.

Come si vede nell’ultimo video che anticipa l’intervista, Oprah ha anche tirato fuori le sensazioni di Meghan sapendo che questa intervista verrà vista anche a Buckingham Palace. Lei ha risposto non solo attaccando la famiglia reale, ma anche svelando il soprannome con cui si riferisce a loro: “The Firm”, è così che si è riferita a loro, che tradotto significa “la ditta”. Con questa espressione viene indicata non solo la famiglia reale ma anche tutti coloro che si occupano della gestione degli affari legati alla Royal Family.

Quindi non si è trattenuta: “Non so come possano aspettarsi che restiamo in silenzio dopo che in tutto questo tempo hanno continuato a dire menzogne su di noi”. Insomma, è chiaro che Harry e Meghan nell’intervista a Oprah non si siano risparmiati e abbiano risposto in totale sincerità alle domande. Senza limiti, senza argomenti tabù. Sono disposti a tutto, con la piena intenzione di assumersi le loro responsabilità. Soprattutto senza paura. Se dovessero perdere qualcosa a causa di questa intervista? “Ne abbiamo già perse tante finora”, ha detto la Markle. In Italia l’intervista andrà in onda il 9 marzo 2021.