Harry e Meghan, l’intervista a Oprah in onda su TV8: i dettagli

Cresce l’attesa in tutto il mondo per scoprire le dichiarazioni della coppia in quella che è stata definita l’intervista che sta facendo tremare Buckingham Palace

L’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey è uno degli appuntamenti più attesi delle ultime settimane. Non solo in Inghilterra, dove pare che la famiglia Windsor sia molto preoccupata per ciò che potrebbero aver raccontato, ma in tutto il mondo. Sono in tanti infatti gli appassionati alla Royal Family che non si lasciano sfuggire nulla. Di sicuro l’abbandono del Regno Unito da parte della coppia ha destato non poca curiosità. Da quando hanno lasciato l’Inghilterra per trasferirsi in America, alla ricerca di una vita più tranquilla, a loro dire, i tabloid inglesi non hanno mai smesso di seguire la vicenda. Ma ciò che tutti vorrebbero sapere, ovvero i reali motivi per i quali sono andati via, potrebbe saltare fuori grazie a Oprah.

La Winfrey è uno dei personaggi televisivi più amati negli Stati Uniti, in pochi riescono a dirle di no. Non a caso anche Harry e Meghan le hanno detto di sì. Oggi Sky Italia ha annunciato che lo speciale della CBS sull’intervista andrà in onda anche sulle loro reti. Oprah with Meghan and Harry andrà in onda su TV8, quindi in chiaro. Non sarà necessario essere abbonati a Sky, l’azienda ha deciso di tentare il colpaccio mandando in onda su TV8 l’intervista e togliere pubblico alle altre reti. Ma quando? In America il grande giorno sarà il 7 marzo, mentre in Italia arriverà due giorni più tardi.

L’intervista di Oprah a Harry e Meghan andrà in onda su TV8 il 9 marzo, in prima serata alle 21,30. Il Duca e la Duchessa di Sussex si sono lasciati andare nella chiacchierata, nessun argomento era off limits: Oprah lo ha messo subito in chiaro a inizio intervista. Pochi giorni fa è stata diffusa infatti una breve anteprima di ciò che succederà.

L’intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan: l’anteprima

Oprah inizierà l’intervista con Meghan Markle, poi si unirà a loro anche Harry. L’argomento principale di questa intervista è ovviamente il trasferimento in America della coppia. Ne parleranno nel suggestivo giardino dei Sussex a Montecito – nella contea di Santa Barbara, in California -. La conduttrice non si lascerà sfuggire nulla e Harry e Meghan risponderanno alle domande in totale sincerità. Quindi affronteranno il momento in cui c’è stata la rottura con la Royal Family, il difficile rapporto con la stampa inglese e la preoccupazione di Harry che potesse ripetersi la storia di sua mamma Lady Diana. Oprah chiederà a Meghan se è stata lei a decidere di rimanere in silenzio durante gli anni a Buckingham Palace oppure è stata messa a tacere. Per scoprire la risposta bisognerà attendere la messa in onda dell’intervista.