Harry e Meghan di nuovo sotto i riflettori: il nuovo accordo professionale

Nuovo accordo professionale per il principe Harry e Meghan Markle, che tornano di nuovo sotto i riflettori. Scendendo nel dettaglio, secondo quanto leggiamo su Us Weekly, la coppia starebbe andando avanti con i suoi piani dopo aver lasciato la Royal Family. Attualmente vivono a Los Angeles, dove hanno firmato un contratto di unione con la Harry Walker Agency, con sede a New York. Questa agenzia rappresenta volti molto noti come Barack Obama, sua moglie Michelle Obama (pare che Harry e Meghan prendano ispirazione proprio dai due coniugi), Bill e Hillary Clinton. In questo modo, i due duchi di Sussex inizieranno a lavorare come oratori. Infatti, secondo l’accordo preso con l’agenzia di New York, Harry e Meghan prenderanno parte a discussioni e discorsi moderati, con associazioni di categoria, società e forum della comunità. Gli argomenti che tratteranno riguarderanno la giustizia razziale, le preoccupazioni ambientali, la salute mentale e l’uguaglianza di genere.

Harry e Meghan Markle tornano sotto i riflettori: il nuovo accordo professionale

Un nuovo e interessante passo quello che hanno compiuto in questi giorni Harry e Meghan, per il loro futuro lontano dalla Royal Family, avvicinandosi nuovamente allo stile di Barack Obama e Michelle. Con questo nuovo accordo, la coppia tornerà al servizio pubblico. Sebbene si siano trasferiti a Los Angeles con il figlio Archie, lasciando il Regno Unito, i due duchi di Sussex non hanno messo da parte le loro iniziative di beneficenza. All’inizio di questo mese hanno inviato una lettera di ringraziamento all’organizzazione benefica StreetGames, che ha offerto pasti ai giovani più bisognosi di Londra, durante la pandemia del Coronavirus. Il servizio è stato aiutato dall’organizzazione benefica supportata dalla coppia, ovvero la Hubb Community Kitchen.

Harry e Meghan, il futuro lontano dal Regno Unito: il fratello di William ha lottato per adattarsi alla nuova vita

Harry e Meghan Markle continuano a costruirsi il loro futuro lontano dal Regno Unito. La loro decisione di staccarsi dalla Royal Family ha causato non poche polemiche. Ma ora sembra che i due duchi di Sussex siano solo disposti a rendersi utili, attraverso la beneficenza. Il principe e fratello di William ha lottato per adattarsi alla nuova vita negli Stati Uniti. Ma la Markle, nel frattempo, sarebbe riuscita ad aiutarlo ad ambientarsi nel migliore dei modi. Ricordiamo che la coppia ha trascorso la quarantena in una casa da 18 milioni di dollari a Beverly Hills, ovviamente insieme al piccolo Archie!