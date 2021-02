Harry e Meghan in tv, ma “la Regina li punirà”: ecco cosa rischiano

Harry e Meghan Markle continuano a essere al centro della scena. Solo qualche giorno dopo l’annuncio sulla sua seconda gravidanza della Duchessa di Sussex, ecco che arriva un’altra importante notizia: concederanno la loro prima intervista in tv. Le fonti reali, però, sono certe che questa mossa li porterà a correre non pochi rischi con la Royal Family. Il 7 marzo andrà in onda su Cbs un’intervista intima che la coppia ha concesso a Oprah Winfrey, la prima dopo l’addio dato alla famiglia reale. I Sussex si ritroveranno a parlare, di fronte alle telecamere, un po’ di tutto. Non mancheranno, ovviamente, riferimenti alle distanze che hanno preso dalla Royal Family e alla loro scelta di trasferirsi negli Stati Uniti.

E tra i temi che affronteranno ci sarà anche quello legato a questa seconda gravidanza. Dopo l’annuncio riguardante l’arrivo di un fratellino o di una sorellina per Archie, la famiglia reale ha avuto una reazione. Ma bisognerà fare attenzione a ciò che accadrà proprio dopo il 7 marzo, quando andrà in onda la loro prima intervista televisiva. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la Regina Elisabetta sarebbe pronta a punire i due Duchi di Sussex. “Non c’è modo di tornare ai doveri ufficiali” per il principe Harry e Meghan, dopo aver accettato di prendere parte allo speciale di Oprah TV. Questo è ciò che si legge sul portale.

La famiglia reale, infatti, pare sia pronta a togliere loro gli ultimi patrocini reali che ancora detengono. Sembra proprio che la Regina non possa perdonare la scelta presa dalla coppia. In particolare, Harry si ritroverà senza i suoi tre titoli militari rimanenti, mentre Meghan dovrà rinunciare al patrocinio del National Theatre. Il principe, a questo punto, pare sia disposto a perdere l’incarico, a cui è molto legato, di Capitano Generale dei Royal Marines ereditato dal nonno Filippo. La prima intervista tv dopo l’addio alla famiglia reale potrebbe costare cara alla coppia. Per la Regina questo rappresenterebbe l’ennesimo affronto da parte del nipote e di sua moglie.

La coppia avrebbe voluto negoziare con Elisabetta II i termini della Megxit, in quanto chiedevano di avere a disposizione un altro anno della Royal Family. Ma ecco che con questa loro decisione avrebbero perso definitivamente questa possibilità. Secondo le indiscrezioni, l’intervista sarebbe già stata registrata e, sempre secondo il Daily Maily, la famiglia reale sarebbe fortemente imbarazzata.