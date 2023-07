Harry e Meghan furiosi coi Beckham: perché l’amicizia finita

David e Victoria Beckham sarebbero stati Marklati. Che cosa vuol dire? Trattasi di un termine utilizzato dai critici di Meghan Markle per descrivere come la Duchessa del Sussex sia apparentemente capace di allontanarsi da persone che un tempo erano considerate amiche importanti.

David e Victoria Beckham “Marklati”: cosa è successo

Come riportato dal Daily Mail, il legame di amicizia tra David e Victoria Beckham con Harry Windsor e Meghan Markle sarebbe giunto a conclusione e i margini per ricucire sarebbero pressoché inesistenti. La coppia Reale sarebbe furiosa con gli, ormai ex, amici per aver divulgato notizie personali ad altri. A far intendere come il rapporto tra le parti fosse ormai logoro c’era stato un primo segnale lo scorso aprile. Harry e Meghan, infatti, non erano presenti al matrimonio di Brooklyn Beckham con Nicola Peltz.

Recentemente, tra l’altro, c’è stato il debutto di Lionel Messi con la maglia dell’Inter Miami, squadra di cui David Beckham è proprietario. Ad assistere all’evento vi erano numerosi vip, meno che il Duca e la Duchessa del Sussex. Pare proprio che i Beckham siano stati Marklati, e non sarebbero i primi. Nella lista di persone da cui Meghan si è allontanata c’è anche il padre Thomas. Il settantanovenne aveva venduto foto di sé stesso ai paparazzi giusto prima del matrimonio della figlia, a cui lui non partecipò per problemi cardiaci. David e Victoria Beckham, invece, avrebbero divulgato informazioni confidenziali sui Sussex a persone in comune. Ecco quindi che anche loro sarebbero stati Marklati.

Meghan Markle: la grana delle interviste false

Meghan Markle era stata recentemente al centro della bufera per via di alcune interviste che sarebbero state considerate false. Sembrava infatti che a condurre le suddette interviste per il podcast non fosse stata la Duchessa, bensì membri del suo staff. La sua voce sarebbe stata inserita in post-produzione in un secondo momento. Come se non bastasse, ad alimentare i dubbi era stata Allison Yarrow, che aveva rivelato di non esser stata intervistata da Meghan, ma da un membro della sua produzione.