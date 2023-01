Harry e Meghan: evacuata la casa di Montecito, cos’è successo

Sono ore di apprensione queste per Harry, ex Principe di Inghiliterra, e per la moglie Meghan Markle. E, no, per una volta non si sta parlando di qualche intrigo legato alla famiglia reale o alle loro condizioni di salute. Come confermato da The Independent, infatti, la loro grande casa di Montecito, in California, è stata evacuata per motivi di sicurezza.

Ma che cos’è accaduto, esattamente, e perché le autorità locali si sono sentite in dovere di applicare questa misura precauzionale? È presto detto: in queste ultime ore la zona dove si trova la loro enorme e lussuosa villa è interessata da forti piogge che stanno già causando ingenti danni in California.

I vigili del fuoco locali hanno invitato i residenti della zona a lasciare immediatamente le loro case, visto che in mattinata nel giro di pochissimo nell’area sono caduti oltre 13 centimetri di pioggia e che, secondo le previsioni, la situazione del meteo potrebbe ulteriormente peggiorare nel corso del pomeriggio e della notte.

Il meteo dei prossimi giorni in zona sarà a dir poco pessimo: i meterologi prevedono che su gran parte della California si abbatteranno forti venti e rovesci (anche importanti nevicate, in alcune aree) che potrebbero gonfiare i fiumi causando inondazioni e smottamenti su un suolo già profondamente instabile da giorni.

La misura potrebbe sembrare esagerata, ma non lo è affatto. 5 anni fa, come riporta Associated Press, proprio a Montecito 5 persone erano rimaste uccise a causa di una frana, che scivolando a valle aveva distrutto 100 case. Almeno per il momento, nel frattempo, non è dato sapere se quando le autorità hanno dato l’allarme il Duca e la Duchessa di Sussex e i loro due bambini fossero all’interno della loro abitazione. Il The Independent ha anche provato ad entrare in contatto con i loro portavoce, senza però ricevere risposta.

L’ordine di evuacuazione delle abitazioni in zona ha interessato oltre 10.000 persone. Altri residenti di quest’area (decisamente “da ricchi”) sono fra i tanti le conduttrici Oprah Winfrey e Ellen DeGeneres e il cantante dei Maroon 5 Adam Levine.