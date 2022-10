Nel 2020 Harry e Meghan hanno ufficialmente lasciato la Corona inglese. Decisione presa per avere maggiore libertà e indipendenza, stufi dei numerosi impegni pubblici ma pure degli scontri con gli altri membri della famiglia reale. Da due anni la coppia non può più contare sul contributo dei sudditi: come riesce dunque a mantenere uno stile di vita così lussuoso?

Dopo aver lasciato Londra il Principe Harry e Meghan Markle hanno iniziato a darsi da fare nel mondo dello showbiz, stipulando contratti importanti con colossi dello streaming come Netflix e Spotify. Questo – insieme ad altre sostanziose entrate economiche – ha permesso ai duchi di Sussex di acquistare una elegante villa a Los Angeles, nell’esclusivo quartiere di Montecito, dove vivono tante altre celebrity di Hollywood.

Il patrimonio di Harry e Meghan

Come riporta il The Sun, Meghan e Harry hanno guadagnato oltre 100 milioni di sterline (all’incirca 116 milioni di euro) grazie al loro accordo con Netflix. La piattaforma streaming ha infatti chiesto alla coppia di realizzare un esclusivo docu-reality la cui messa in onda è prevista per novembre.

Spotify ha offerto ad Harry e Meghan 30 milioni di sterline (34 milioni di euro) per il podcast Archetype, con la voce della Markle. L’attrice ha già pubblicato 8 episodi e ha intervistato varie personalità come Serena Williams, Mariah Caray e Paris Hilton. Inoltre, come sempre, ha rilasciato dichiarazioni controverse che hanno generato polemiche tra i fan della famiglia reale.

Harry e Meghan sono riusciti a stipulare un ricco contratto (pare tra 20 e i 35 milioni di sterline) con l’editore Spare per la realizzazione di quattro libri. Uno di è questi è già stato pubblicato, si intitola The Bench ed è una storia per bambini scritta dalla Markle. Nel 2023 dovrebbe uscire, salvo ulteriori repentini cambi di programma, l’autobiografia del Principe, che dovrebbe contenere dettagli scomodi sulla famiglia reale inglese. L’uscita, prevista per questo autunno, è slittata in seguito alla morte della Regina Elisabetta.

L’eredità di Lady Diana

Harry e Meghan hanno altre fonti di reddito: il Principe ha ereditato una preziosa somma di denaro dalla madre, la tanto amata Lady Diana, e anche dalla Regina Elisabetta. Ogni eredità dovrebbe aggirarsi sui 6-7 milioni di sterline. Di due milioni di sterline è invece la ricchezza accumulata dalla Markle grazie alla sua carriera da attrice.