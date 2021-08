Harry e Meghan, battesimo figlia: come e dove sarà organizzato

In molti si domandano come sarà il battesimo di Lillibet, la figlia avuta poche settimane fa dai ‘duchi ribelli’, il principe Harry e Meghan Markle. Ormai, ogni evento, vista la delicata situazione che è andata via via dipanandosi con la Royal Family, è una missione piena di rischi e insidie da portare a termine, in qualche modo. Battesimo, si diceva: ebbene, dove sarà fatto? Usa o Londra? Chi saranno gli invitati? La cerimonia sarà privata e segretissima oppure ci sarà qualcosa di pubblico?

A fare il punto sulla situazione e su quel che avrebbero scelto di fare Harry e Meghan ci ha pensato il Mirror che ha ricordato che per Archie, il primogenito della coppia, il battesimo è stato fatto in gran segreto. Il commentatore reale Richard Fitzwilliams ha dichiarato a Express.co.uk che i rapporti del principe e dell’ex star di Suits con la stampa britannica si sono deteriorati proprio anche in occasione del dell’iniziazione del piccolo in quanto non sono stati resi noti i nomi dei padrini.

Per quel che riguarda Lillibet, “è probabile che sarà battezzata in California anche se ci sono voci di un possibile battesimo a Windsor“, ha aggiunto Fitzwilliams che ha ribadito che è quasi una certezza che la piccina riceverà il sacramento in terra a american: “Sembra certo che il suo battesimo avverrà nello Stato natale di Meghan e in segreto, ma senza le polemiche che hanno caratterizzato il battesimo di Archie”.

Insomma, gli esperti delle vicende reali nutrono la convinzione che la cerimonia non si terrà a Londra: resta poi il nodo degli invitati e di chi si prenderà eventualmente la briga di volare negli States. Il clima in famiglia è torrido. Nessun segnale di disgelo tra papà Carlo e il figlio Harry. Nemmeno William ha intenzione di arretrare di un millimetro. Anzi i tabloid d’oltremanica sostengono che sia proprio il marito di Kate Middleton il più adirato per le decisioni del duca di Sussex.

A farlo andare su tutte le furie la scelta di trasferirsi in America e le accuse che Harry e Meghan hanno fatto alla Royal Family. I due l’hanno addirittura additata come razzista, per quel che concerne alcuni membri. La faida sembra non avere fine: al momento, spazio per ricucire non sembra essercene.

Oltre alle incognite relative al battesimo di Lillibet, c’è anche da capire se i Sussex parteciperanno al Queen’s Platinum Jubilee il prossimo anno, al quale si ritiene che saranno invitati. Per ora, però, meglio pensare a come sbrogliare la cerimonia sacramentale di ‘Lilli’.