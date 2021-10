Harrison Ford perde la carta di credito in Sicilia: Borsellino Jr la restituisce

Disavventura a lieto fine in Italia per il divo di Hollywood

Harrison Ford si trova in Sicilia, più precisamente a Palermo, per girare alcune scene del nuovo film della serie cinematografica Indiana Jones. L’attore 79enne ha approfittato di una pausa dal set per concedersi qualche ora di relax sulla spiaggia di Mondello. Ford è stato prontamente riconosciuto dai passanti e assalito dai fan ha cercato riparo in un locale di borgata. Nel frattempo l’interprete ha smarrito, inconsapevolmente, la sua carta di credito.

Un palermitano ha trovato il documento in strada e lo ha consegnato agli agenti della polizia di Mondello. Nel giro di alcuni minuti i poliziotti sono riusciti a risalire al proprietario. Dopo veloci riscontri gli agenti sono riusciti a risalire alle generalità dell’intestatario della carta, scoprendo con grande sorpresa che apparteneva ad Harrison Ford.

Harrison Ford è stato trovato nel locale dove aveva trovato riparo. Il dirigente del commissariato, Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo, ucciso nella strage in via D’Amelio, insieme a due poliziotti, lo ha raggiunto e gli ha riconsegnato la carta di credito. Le forze dell’ordine hanno subito capito che non si trattava di un’anomalia dato che erano a conoscenza della visita dell’attore in Italia.

La reazione di Harrison Ford

Quando il dirigente del commissariato, insieme a due poliziotti, ha raggiunto Indiana Jones mostrandogli e restituendogli la carta di credito, Harrison Ford ha sorriso, decisamente sollevato per il danno scampato e compiaciuto dall’idea di aver conosciuto una terra tanto bella quanto onesta, come precisato dalla Questura che ha diramato un comunicato stampa sull’accaduto.

L’incontro con gli agenti è stato suggellato da una foto ricordo che tutti i protagonisti della vicenda conserveranno sicuramente gelosamente. Al momento Harrison Ford non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla faccenda.

L’attore è tornato ad indossare i panni di Indiana Jones dopo essersi infortunato alla spalla durante l’estate e ora le riprese stanno andando avanti secondo il programma.

Il film dovrebbe uscire, salvo improvvisi cambiamenti, il 30 giugno 2023. La data d’uscita della pellicola, prevista inizialmente per l’estate 2022 e molto attesa dai fan di tutto il mondo, è stata posticipata.