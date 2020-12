Harrison Ford sarà Indiana Jones nel quinto e ultimo film: l’annuncio

Per la quinta Harrison Forn torna nei panni di Indiana Jones! Il quinto e ultimo film della saga, diretto da James Mangold, dovrebbe uscire al cinema nell’anno 2022, precisamente nel mese di luglio. Ad annunciarlo è direttamente la Disney, che decide di rendere noto il calendario dei nuovi film e delle nuove serie tv che usciranno nei prossimi anni. Ed ecco che è possibile scoprire il ritorno di Ford nella saga, dove rivestirà il ruolo del celebre archeologo. L’attore ha interpretato questo noto personaggio la prima volta in I predatori dell’arca perduta, nel lontano 1981. È tornato sul set di Indiana Jones e il tempio maledetto nel 1984 e cinque anni dopo in Indiana Jones e l’ultima crociata. Infine, Ford ha fatto parte del quarto film Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo nel 2008.

A distanza di ben 14 anni, la saga è pronta a fare il suo ritorno e la notizia che sta attirando l’attenzione è proprio quella riguardante la presenza del noto attore. Questo quinto e ultimo capitolo non è stato molto fortunato. Ha avuto vari sceneggiatori coinvolti, che poi sono stati sostituiti. Non solo, la preparazione ha subito dei rallentamenti a causa della pandemia del Coronavirus. C’è grande attesa di scoprire cosa accadrà nell’ultimo film di Indiana Jones, dove Harrison si ritroverà a indossare il noto cappello per la quinta volta. L’attore messicano a 78 anni sarà il grande protagonista del finale, interpretando l’archeologo più famoso nel mondo del cinema. Secondo le ultime indiscrezioni, le riprese del film inizieranno nella prossima primavera, dunque nel 2021. A 40 anni di distanza dal primo capitolo, sarà una grande emozione per gli spettatori!

Tra gli annunci fatti dalla Disney non si può non notare quello sul nuovo film di Star Wars, che si chiamerà Rogue Squadron, sarà diretto da Patty Jenkins e uscirà nell’anno 2023. Questa pellicola si svolgerà nel futuro della galassia, con una nuova generazione di piloti spaziali, secondo quanto ha dichiarato il presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Inoltre, l’8 luglio 2022 uscirà Black Panther 2, mentre il terzo film di Ant-Man si chiamerà Ant-Man and the Wasp. Confermata anche la serie su She-Hulk.