Harrison Ford: incidente sul set di Indiana Jones 5, cosa è successo

Disavventura per Harrison Ford sul set del quinto film della saga cinematografica di Indiana Jones. L’attore 78enne si è fatto male ad una spalla durante le riprese della nuova pellicola. L’indiscrezione è stata riportata da Deadline e poi confermata dalla Disney con una nota. Al momento l’entità dell’infortunio non è stato ancora reso noto ma la casa di produzione ha assicurato che il regista James Mangold andrà avanti nonostante l’assenza dell’attore principale.

La Disney ha precisato che Mangold continuerà a girare le scene intorno ad Harrison Ford, mentre verrà valutato il trattamento appropriato per l’attore. Il programma delle riprese verrà riconfigurato secondo necessità nelle prossime settimane. La data d’uscita del film è stata fissata per il 29 luglio 2022.

I lavori sono iniziati nel mese di giugno a Pinewood e in altre località del Regno Unito. Oltre ad Harrison Ford nel cast ci sono anche: Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Thomas Kretschmann. Steven Spielberg è ancora produttore insieme a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel.

Come compositore è stato chiamato anche John Williams, che ha lavorato alla colonna sonora dei precedenti quattro film della saga di Harrison Ford. Quest’ultimo si è già fatto male in passato su un altro set. Si era rotto una gamba nel corso di un incidente sul set all’interno dell’astronave Millennium Falcon mentre interpretava il ruolo di Han Solo in Star Wars: Il risveglio della forza nel giugno 2014.

Anticipazioni sul quinto film di Indiana Jones

La trama di Indiana Jones 5 è top secret. Qualcuno ha parlato di una storia basata sulla fonte della giovinezza mentre qualcun altro sulla leggenda del treno pieno di tesori nazisti. In un’intervista dello scorso febbraio Harrison Ford ha anticipato che nel nuovo lungometraggio si vedranno nuovi sviluppi delle vita di Indiana Jones e si capiranno diversi aspetti della sua storia privata e professionale.

Per un lungo periodo si è sussurrato di un nuovo attore per la parte di Indiana Jones: in lizza c’erano Bradley Cooper e Chris Pratt ma alla fine la Disney ha optato per “l’usato sicuro” e l’amato Harrison Ford.