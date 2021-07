Halsey è diventata mamma: ecco come ha chiamato il suo primo figlio

Congratulazioni ad Halsey, una delle artiste pop più apprezzate al mondo e punto di riferimento della Generazione Z. La cantante ha dato alla luce nelle scorse ore il suo primogenito, nato dalla relazione con Alev Aydin.

L’artista statunitense ha confermato la bella novella ai suoi oltre 25 milioni di follower nella maniera più classica possibile. Halsey ha infatti pubblicato una tenerissima foto con in braccio il pargolo appena arrivato accarezzato dolcemente dal compagno. Nella gallery caricata sul social, Halsey ha anche aggiunto la tipica foto della manina che tanto spesso abbiamo visto anche in altri post simili, mentre il bambino viene allattato dalla madre.

Il nome scelto dall’interprete per il figlio neonato è Ender Ridley Aydin. Il piccolo è nato il 14 luglio 2021, sotto il segno del cancro.

La nascita del figlio di Halsey, come spesso accade in questi casi, ha fatto schizzare il nome dell’artista in cima ai trendig topic italiani e internazionali. Non si contano, su Twitter, i messaggi di congratulazioni per la coppia, che da questo momento darà il via ad una nuova, complicata ma bellissima, fase della loro vita.

Halsey aveva annunciato la sua gravidanza con un post sui social lo scorso 27 gennaio. Al post, che vanta oggi oltre 7 milioni di like fra cui quello del collega The Weeknd, hanno fatto seguito molti scatti “pre maman”. L’artista di Without me ha pubblicato nelle scorse settimane tante, anzi tantissime foto con il pancione in bella vista.

E le belle notizie non finiscono qui. A pochi giorni dalla nascita del figlio, Halsey pubblicherà il suo quarto album in studio, If I Can’t Have Love, I Want Power, in uscita in tutto il mondo il 27 agosto.

Chi è Alev Haydin, il compagno di Halsey?

Alev è un regista 37enne, originario della Turchia, è nato il 17 marzo sotto il segno dei pesci. Nel suo lavoro da sceneggiatore si è occupato, fra le altre cose, di produzioni come Small Shots e del corto HipMen: Los Angeles, che ha anche diretto.

Alev è riuscito a realizzare un sogno che Halsey aveva da anni, quello di diventare mamma. Nel passato, a causa dell’endometriosi, la musicista aveva avuto un aborto spontaneo.