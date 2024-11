Halloween, costumi: Ferragni, Nargi, Gregoraci e altri, top e flop

Ieri, 31 ottobre, è stata la notte di Halloween. Sebbene sia una festa straniera, anche qui in Italia sono tantissime le persone che la festeggiano e che si divertono a travestirsi da streghe, mostri, vampiri, fantasmi e molto altro. Ormai la pratica non è esclusiva solo dei più piccoli ma anche degli adulti e sono stati numerosi i vip che sui social hanno sfoggiato i loro spaventosi costumi. Alcuni sono stati davvero molto originali e ben fatti, altri, invece, un po’ meno. Vediamo insieme quali sono stati i travestimenti top e quali quelli flop.

Chi sicuramente fa parlare di sé in positivo è Elisabetta Gregoraci. La conduttrice si è difatti mostrata sui social nei panni di una bellissima e sexy diavoletta con tanto di frontino con le corna e trucco che richiama i colori del suo vestito. Anche Federica Nargi ed Elisabetta Canalis hanno optato per dei frontini con le corna impreziositi da fiori rossi ed abbinati a quelli delle loro bambine, con un risultato davvero tenerissimo!

Chiara Ferragni si è mostrata particolarmente sexy in uno scollato corpetto nero. Avrebbe tuttavia potuto osare ancora di più con il trucco aggiungendo magari qualche altra cicatrice finta sul proprio corpo. Sua sorella Valentina, invece, ha voluto fare un tributo al film The Princess Diaries. Peccato che il suo abito da principessa, sebbene ben riuscito, c’entri poco con la festa di Halloween.

In molte hanno deciso di travestirsi da Mercoledì Addams. Sia Caterina Balivo che Clizia Incorvaia si sono difatti mostrate sui social con le famose treccine ed il vestito nero con colletto bianco. In entrambi i casi, tuttavia, il risultato è stato poco al di sopra della sufficienza.

Poteva osare un po’ di più Michelle Hunziker. Il suo completo in pelle fa pensare ad una sexy Tomb Rider, tuttavia con il trucco si poteva fare di più. Al contrario, invece, Annalisa si è concentrata soltanto su quello. Deludente Stefano De Martino che si è limitato a delle lentine bianche.

Successo hanno avuto anche i costumi di coppia. Gigi Donnarumma ed Alessia Elefante si sono difatti travestiti da sposi cadavere (non quelli del cartone animato però). Paola Turani ha preso ispirazione da Harry Potter, travestendosi da Minerva McGranitt accompagnata da Hagrid. Tommaso Marini e Sophia Berto si sono invece vestiti come due punk.