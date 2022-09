Hailey Bieber svela la verità su Justin e Selena: mossa spiazzante

Per la prima volta Hailey Bieber parla di Justin e Selena Gomez, della loro storia d’amore e della rottura. In tutti questi anni, la modella statunitense di 25 anni è stata spesso accusata di aver ‘rubato’ il fidanzato all’amatissima star della Disney. La coppia composta da Justin Bieber e Selena ha fatto sognare per anni milioni di persone. Quando è arrivata la rottura e poi la notizia della nuova relazione del cantante con Hailey è scoppiata una bufera. Ancora oggi, a distanza di anni, c’è chi è convinto che sia stata la Baldwin la causa della rottura tra le due popstar.

Insulti e feroci attacchi, in tutti questi anni, hanno colpito quasi ogni giorno la modella 25enne. Ora finalmente Hailey decide di raccontare come andarono davvero le cose tra Justin e Selena, spezzando così tutte le idee che i fan si sono fatti nel tempo. Proprio di recente, Bieber ha festeggiato con la sua amata moglie il quarto anniversario di matrimonio. Nonostante ciò, dietro di lui continua a esserci l’ombra della Gomez, almeno per i fan. Infatti, Justin e Hailey si mostrano innamorati e felici da quando formano una coppia, indipendentemente da questo.

In queste ore, la signora Bieber rivela la verità dei fatti in una nuova intervista nel podcast diretto da Alex Cooper, Call Her Daddy. Qui l’imprenditrice americana sceglie di fare il punto della situazione una volta per tutte. Sembra proprio che Hailey Bieber da tempo volesse esprimersi sulla questione, come se ora volesse sfruttare questa occasione per liberarsi finalmente dagli attacchi ricevuti in tutti questi anni. Svela così la verità su quanto è accaduto e fa delle precisazioni sulla sua persona.

“Le persone devono sapere la verità, perché c’è una verità. Ho evitato di parlarne per molto tempo, è pazzesco che lo stia facendo per la prima volta. Quando ho iniziato un rapporto romantico con Justin lui non era in una relazione. Non fa parte di me giocare con le relazioni altrui. Non lo farei mai. Sono stata cresciuta meglio di così”

I fan di Justin Bieber devono sapere come sono davvero andate le cose, precisa sua moglie Hailey. In questo modo, elimina ogni dubbio sul pensiero che molte persone si sono fatte negli anni. Continuerà a essere accusata di essere una rovina coppie? Intanto, la signora Bieber ci tiene a rivelare anche come mai lei e Justin si sono sposati così velocemente.

“Le uniche persone che sanno davvero come sono andate le cose siamo io e lui. Capisco come possa essere frainteso dall’esterno. Eravamo molto giovani, ci siamo fidanzati ufficialmente quando lui aveva 24 anni e io 21, non pensavo nemmeno io che mi sarei sposata così giovane. Le tempistiche sono state rapide ma sembrava la cosa giusta da fare all’epoca”

Inoltre spiega che l’incontro avvenuto tra Selena Gomez e Justin poco prima del loro matrimonio “ha chiuso un capitolo”. Crede che questa “sia stata la cosa migliore che potesse succedere a lui per andare avanti”. La definisce la “decisione più sana e matura” che potesse prendere. E conclude: “Io so che se siamo riusciti a tornare insieme è stato perché tra loro era chiusa“.

La domanda, però, ora sorge spontanea: perché dopo tutti questi anni Hailey Bieber decide di parlare della questione su Justin e Selena? Si tratta di una decisione che non è dipesa da alcuna premeditazione? Va segnalato che a breve uscirà il documentario della Gomez, My Mind and Me. Una coincidenza?