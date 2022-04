Hailey Bieber e l’ictus: “Metà faccia bloccata”, le cause e come sta ora

Hailey Baldwin Bieber, modella e influencer moglie di Justin Bieber, ha attraversato recentemente un brutto periodo a causa di un improvviso problema di salute che l’ha afflitta. La 25enne, nel marzo del 2022, è stata colpita da un ictus. Le sue condizioni di salute hanno fatto spaventare i fan della modella, che a poco più di un mese dall’accaduto ha deciso di raccontare la sua esperienza in prima persona. Ecco, nel dettaglio, cosa è successo alla nipote dell’attore Alec Baldwin.

Hailey Bieber, nella notte italiana tra il 27 e il 28 aprile 2022, ha pubblicato un video su YouTube, poi ricondiviso su Instagram, intitolato “Telling my story”, ossia “Racconto la mia storia”. La 25enne si riferisce, come spiega subito all’inizio del video, al brutto episodio di cui è stata vittima lo scorso marzo. Finora, da quel momento, la modella non aveva spiegato nei dettagli cosa le fosse successo.

Hailey Bieber, il racconto dell’ictus

Nel video la moglie di Justin Bieber ha, innanzitutto, ripercorso con la voce rotta quel drammatico momento, che ha definito come il peggiore della sua vita. Tutto è successo la mattina del 10 marzo 2022, mentre Hailey stava iniziando la sua giornata come sempre facendo colazione con il marito. Mentre i due stavano chiacchierando ad un certo punto la modella ha iniziato a sentirsi strana, capendo subito che qualcosa non stesse andando per il verso giusto.

“Ho sentito una strana sensazione nel braccio destro, dalla spalla fino le dita della mano, che erano intorpidite. E quando mio marito mi ha chiesto che cosa avessi mi sono resa conto che non riuscivo a parlare. Tutto il lato destro della mia faccia era bloccato, non riuscivo a dire una parola e ho pensato immediatamente a un ictus”.

La figlia dell’attore Stephen Baldwin ha spiegato che, ovviamente, è subito caduta in preda all’ansia. Hailey non ha mai perso coscienza durante i soccorsi nonostante non riuscisse a proferire parola. Una volta raggiunto l’ospedale la modella è stata sottoposta a vari esami che hanno constatato che ha avuto un coagulo di sangue che ha provocato un’ischemia.

Alla 25enne è stato diagnosticato poi un raro problema al cuore, il Forame Ovale Pervio, una sorta di “buco” anomalo nel cuore. Questa condizione viene spesso scoperta in seguito a piccoli ictus come quello che ha colpito la Baldwin. Per correggere questo difetto, ha spiegato Hailey, si è successivamente operata.

Hailey Bieber, come sta ora e le cause dell’ictus

Il peggio, adesso, sembra essere passato. La procedura è riuscita e la modella, adesso, dice di essersi “rimessa completamente” e di star seguendo una cura a base di anticoagulanti.

“La mia più grande paura era che potesse capitarmi di nuovo qualcosa di brutto ed ero molto spaventata, ora mi sento davvero sollevata di aver risolto il problema e di poter andare avanti con la mia vita. Ho voluto condividere la mia esperienza pubblicamente soprattutto per chi sta vivendo la stessa situazione: voglio che sappiate che vi comprendo perché so perfettamente quanto tutto questo possa essere spaventoso”.

La Bieber ha rivelato anche quali, secondo i medici, potrebbero essere le cause scatenanti dell’ictus che l’ha colpita. In primo luogo, un ruolo nel problema potrebbe averlo avuto il COVID, che Hailey ha contratto da molto poco. A esso potrebbero essersi aggiunte le conseguenze dell’inizio di una terapia anticoncezionale da parte della 25enne, che non ha consultato alcuno specialista. In terzo luogo anche lo stress e il jet lag sarebbero stati fattori determinanti. L’influencer, infatti, ha compiuto lunghi viaggi attorno al mondo nel giro di pochi giorni per lavoro. Insomma, questi tre elementi, ha spiegato Hailey, avrebbero creato “la tempesta perfetta”.