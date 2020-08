Hailey Baldwin rivede l’ex Shawn Mendes, c’è anche Bieber: fan scatenati

Sta accadendo qualcosa che sta riunendo Hailey Baldwin al suo ex Shawn Mendes! I due sono stati beccati insieme e con loro c’era ovviamente Justin Bieber, come riporta Us Weekly. Si scatena il gossip intorno alle foto che ritraggono i tre insieme, mentre si diriggono verso uno studio di registrazione. In effetti, si pensa che i due cantanti abbiano in mente di intraprendere una collaborazione! Sarebbe davvero interessante e, soprattutto, inaspettato vederli lavorare insieme. I tre sono stati beccati insieme a Beverly Hills mercoledì 19 agosto. Shawn è arrivato sul posto con un SUV nero, indossando una maglietta blu, un paio di jeans e la mascherina. Justin e Hailey hanno scelto uno stile casuel: lei indossava un reggiseno sportivo e un paio di pantaloncini color lavanda, mentre lui portava una tuta. I fan ora pensano che i due cantanti stiano collaborando a un progetto comune! In particolare, un utente su Twitter ammette che questa potrebbe essere la migliore collaborazione di tutti i tempi!

Non si sa con precisione cosa stia accadendo, ma pare che finalmente Justin Bieber e Shawn Mendes siano in buoni rapporti. Il cantante di Stitches aveva reagito positivamente alla notizia sul matrimonio del collega con l’ex Hailey. Ora, addirittura, potrebbe essere arrivato il momento per i due artisti di collaborare insieme. Shawn sarebbe stato legato alla Baldwin per un periodo molto breve, nel 2017. Spesso dichiaravano di essere semplicemente amici, ma lui stesso nel 2018 ha scelto di confermare la loro relazione. Ed ecco che proprio dopo la storia con Mendes, Hailey si è legata a Justin. Precisamente, la modella e Bieber si sono fidanzati nel luglio del 2018. Si sono poi sposati nello stesso anno in un tribunale di New York City e hanno tenuto una cerimonia più formale nella Carolina del Sud a settembre del 2019.

Mendes si era congratulato con Hailey per il suo matrimonio con Justin e ora potrebbe, addirittura, essere arrivato il momento di collaborare. Per i fan le foto che ritraggono i e tre insieme, mentre entrano in uno studio di registrazione, non possono non essere inaspettate. Proprio per questo motivo, sui social sono diversi i commenti da parte degli utenti che vogliono scoprire cosa sta accadendo!