Gustavo Rodriguez è ancora in ospedale: guarirà? Parla la moglie

Gustavo Rodriguez, dopo essersi ustionato al volto e alle braccia poco meno di un mese fa, si trova ancora ricoverato in ospedale. Lo ha reso noto la moglie, Veronica Cozzani. Il padre di Belen, Cecilia e Jeremias è rimasto vittima di un drammatico incidente lo scorso 5 dicembre mentre si trovava in un capannone a Gallarate, in via Cappuccini, dove è scoppiato un incendio le cui fiamme lo hanno colpito provocandogli ustioni di secondo grado. Prima è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, poi è scattato il trasferimento al reparto grandi ustionati del Niguarda di Milano.

Nelle scorse ore Veronica Cozzani è intervenuta sotto a un post Instagram della figlia Belen Rodriguez, rispondendo a una utente che ha chiesto aggiornamenti sulle condizioni di salute di Gustavo. In particolare ha domandato se l’uomo si trova ancora in ospedale. “Sì”, ha dichiarato la madre di Belen che ha aggiunto: “Però sta meglio, guarirà. Grazie”.

Poche parole che però fanno ben sperare. Per la prima volta la signora Cozzani ha riferito che il marito guarirà nonostante il grave ferimento. Tra l’altro anche Cecilia ha dato aggiornamenti. In una storia Instagram si è ritratta con camice e mascherina in ospedale, scrivendo: “Mi sa che è l’ultima volta che entro qua”.

Nel frattempo continua a essere curato e a essere monitorato dai medici. D’altra parte è cosa nota che quando si ha a che fare con ustioni importanti il percorso di guarigione è piuttosto lungo. La notizia che però il 65enne se la caverà è ciò che più conta.

Chi è Gustavo Rodriguez

Gustavo Rodríguez è nato in Argentina nel 1959. Negli anni trascorsi in Sudamerica è stato pastore anglicano, ruolo che ha lasciato dopo che la figlia, trasferitasi in Italia, ha avuto successo nel mondo dello spettacolo. La scelta di abbandonare il ministero è stata fatta perché il lavoro della showgirl cozzava con i precetti religiosi da lui predicati.

Dopo che Belen ha ottenuto fama e lavori sempre più importanti, tutta la sua famiglia di origine si è trasferita a Milano, compreso Gustavo, che, tra le altre cose è appassionato di musica e suona vari strumenti, tra cui il violino e la chitarra. Il 65enne si è anche fatto conoscere nel 2022 dal pubblico televisivo del Bel Paese, partecipando assieme al figlio Jeremias a L’Isola dei Famosi.