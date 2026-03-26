Guglielmi vuota il sacco: “Lucia al Grande Fratello? Sono nervoso”, duro contrattacco

Rosario Guglielmi, l’ex fidanzato storico di Lucia Ilardo, ha deciso di esporsi tramite una nuova intervista per Casa Lollo. L’ex volto di Temptation Island 2025, che avrebbe dovuto partecipare a Uomini e Donne come tronista, ha scelto di rompere il silenzio sul loro rapporto. Questo perché, attualmente, il comportamento di Lucia al Grande Fratello Vip desta non pochi sospetti.

Come ha fatto notare Cesara Buonamici nella puntata in diretta, la Ilardo sembra voler attirare l’attenzione su di sé cercando a tutti i costi di avere dei flirt. Innanzitutto, Rosario ha ironizzato sull’esperienza che non è riuscito a iniziare sul Trono di Uomini e Donne. Poi è entrato nel dettaglio e ha ammesso di aver bloccato ovunque Lucia, per vari motivi.

“Quando una relazione non è sana su tanti punti e manca la stima, perché continuare a farsi male? Sentirsi ogni tanto è un’ipocrisia. Ho chiuso i rapporti per questi motivi qua. Non vuol dire non salutarla, ma è una decisione netta di chiudere i rapporti e non è stato facile”

L’ultima volta che Rosario e Lucia si sono sentiti è stato dopo le puntate in cui sono stati ospiti, separati, a Verissimo. Crede che la Ilardo cercasse l’opportunità di entrare al Grande Fratello Vip, ma allo stesso tempo pensa che abbia fatto benissimo. Neppure lui avrebbe rifiutato una possibilità del genere, avendo deciso di partecipare a Temptation Island.

“La prima puntata non me la sono sentita di guardarla”, ha confessato però Guglielmi. Dopo di che, ha visto solo qualche clip legata al reality show di Canale 5. Rosario ha ammesso di essere rimasto male nel vedere Lucia andare avanti nel contesto televisivo, dopo aver bloccato in tempi record il suo percorso a Uomini e Donne:

“Sono amareggiato e nervoso, è inutile che dico bugie. Ci rimango male due volte. Ho perso l’opportunità di Uomini e Donne. Lei avrebbe fatto di tutto per non farmi andare. Pensavo che se ci fosse stata una possibilità sarebbe stata anche la mia, ma non è stato così”

Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato: Rosario dice la sua

Cosa pensa Rosario, invece, del gossip che vede Lucia e Lorenzo Spolverato protagonisti? Guglielmi ha ammesso di non riconoscerla più. Crede che Lorenzo possa piacerle “come ragazzo”. Allo stesso tempo, pensa che il loro avvicinamento sia avvenuto per gossip, visto che Spolverato è stato spesso al centro delle notizie di cronaca rosa per via della sua passata relazione con Shaila Gatta al Grande Fratello.

Intanto, Guglielmi ha dichiarato, inizialmente, di non essere disposto a entrare nella Casa più spiata d’Italia se la Ilardo dovesse nominarlo. Poi ha cambiato idea, dicendo che probabilmente lo farebbe, dopo aver perso l’opportunità di Uomini e Donne. Oggi Rosario è single: “La mia vita ormai è lavoro-casa”, ha affermato. Ha ammesso di essere rimasto “veramente male” per come si è conclusa la sua relazione con Lucia, al punto che a oggi faticherebbe a fidarsi di un’altra persona.