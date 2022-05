Guess My Age sospeso, Max Giusti commenta: tutta “colpa” di Borghese

Guess My Age, game show preserale di Tv8, ha chiuso i battenti, almeno per ora. Il conduttore del programma da settembre 2021, il comico romano Max Giusti, ha commentato la decisione dell’emittente ai microfoni di TvBlog. Il 53enne, da oggi 31 maggio 2022 impegnato con Boss In Incognito su Rai2, ha svelato la verità dietro la chiusura del suo show dicendo che c’entra Alessandro Borghese.

Purtroppo per gli affezionati telespettatori Guess My Age è stato sospeso. Il motivo? A spiegare i retroscena dietro la decisione di TV8 ci ha pensato il conduttore Max Giusti a TvBlog. Innanzitutto il 53enne ha voluto chiarire che lo show non è stato cancellato a causa di bassi ascolti come si potrebbe pensare.

“Siamo partiti molto bene, abbiamo avuto una flessione nella parte centrale, ma abbiamo chiuso bene. E tutto prima dei nuovi rilevamenti Auditel. L’avventura è stata entusiasmante, ho fatto 145 puntate, mi sono molto divertito, per davvero. Il programma l’ho sentito mio, mi sembra di aver fatto un bel lavoro”.

Max Giusti ha detto chiaramente che per ora non è prevista una nuova stagione di Guess My Age. Ciò era stato anticipato da Dagospia lo scorso aprile.

“La domanda va posta a Tv8, che ne sa più di tutti, ovviamente. Ma, a quanto mi risulta, Tv8 ha deciso di sospendere Guess My Age per testare un nuovo titolo per l’access prime time”.

In realtà il canale ha semplicemente optato per mischiare le carte in tavola e investire su un nuovo programma, Celebrity Chef, condotto dal cuoco Alessandro Borghese. Tv8 ha preferito dare spazio a questo nuovo format a discapito del più oliato Guess My Age.

“La verità è che Guess My Age è stato sospeso per testare Celebrity Chef di Alessandro Borghese, che mi pare che stia andando bene”.

Max Giusti, il futuro in tv e gli attuali rapporti con Tv8

Max Giusti ha anche fatto chiarezza sugli attuali rapporti tra lui e Tv8, che lo ha scelto per la conduzione del gioco in sostituzione di Enrico Papi. “Ci siamo lasciati non bene, ma benissimo”, ha tranquillizzato il conduttore. Quest’ultimo per ora sarà in onda su Rai2 per quattro puntate di Boss In Incognito, in partenza proprio oggi. Ecco cosa ha detto a proposito del suo futuro in TV:

“Non ho contratti in esclusiva. Per il mio futuro tv sarà molto importante questo nuovo ciclo di puntate di Boss in Incognito. Con la Rai ci siamo detti che su Rai2 c’è posto per me, ma bisogna andare per step. Dopo Boss in Incognito il percorso verrà naturale.”

La quinta edizione di Guess My Age si è addirittura chiusa in anticipo per far debuttare nella stessa fascia oraria il programma culinario condotto dal volto di 4 Ristoranti. L’ultima puntata del game show è andata in onda lo scorso 29 aprile 2022. Negli anni precedenti, invece, l’ultimo appuntamento con il programma prima della pausa estiva ha sempre avuto luogo un mese dopo, alla fine di maggio.

Celebrity Chef ha debuttato lo scorso 2 maggio 2022. Il programma culinario vede Borghese aprire le porte del suo ristorante milanese a coppie di vip che devono unirsi alla brigata e riuscire a dimostrare le proprie abilità culinarie dietro ai fornelli.