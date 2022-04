Guess My Age, il programma si avvia verso lo stop: la scelta di Tv8

Guess My Age – Indovina l’età, game show prodotto da Magnolia e in onda da cinque stagioni nella fascia dell’access prime time di Tv 8 (canale in chiaro di Sky), potrebbe chiudere i battenti alla fine di questa stagione. A lanciare l’indiscrezione è stato il portale Dagospia che nelle scorse ore ha spiegato che il programma condotto da Max Giusti (comico che ha raccolto l’eredità da Enrico Papi) sarebbe in procinto di essere archiviato su volontà dei vertici aziendali Sky. La situazione attuale sarebbe la seguente: i dirigenti del gruppo non avrebbero ancora preso una decisione definitiva, ma sarebbero orientati a cancellare la trasmissione dal palinsesto. La discussione in merito all’eliminazione o meno del game show sarebbe in corso già da settimane.

Guess My Age chiude? Il conduttore e imitatore Max Giusti guarda alla Rai

Nel frattempo Max Giusti si guarda intorno, in particolare guarda alla Rai: dovrebbe infatti far ritorno in quei di Viale Mazzini con una nuova stagione di “Boss in Incognito”. Per quel che concerne Guess My Age, si deciderà a breve sul suo futuro. Il programma è in onda dal 28 agosto 2017. Le prime quattro stagioni sono state orchestrate da Enrico Papi mentre la quinta ha appunto visto Max Gisuti nel ruolo di presentatore. In totale, fino ad oggi giovedì 14 aprile, sono state confezionate 827 puntate per l’access prime time e 4 appuntamenti speciali per la prima serata.

Delle 831 puntate già trasmesse, Giusti ne ha condotte 135 mentre le restanti sono state tutte presentate da Papi che ha poi scelto di tornare a “casa”, vale a dire a Mediaset, dopo anni di lontananza.

Il conduttore è rientrato dalla porta principale, sposando due progetti in onda in prime time su Canale Cinque: Scherzi a Parte e Big Show. Il primo ha ottenuto degli ascolti più che sufficienti mentre il secondo, nella puntata d’esordio trasmessa lo scorso venerdì, ha riscontrato dati deludenti, convincendo soltanto 2.2 milioni di telespettatori e facendo registrare uno share del 13.7%. Dati non in linea con le ambizioni della rete ammiraglia Mediaset.