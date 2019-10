Guess My Age, puntata speciale: in studio entra il figlio di Enrico Papi

Durante la puntata di questa sera del game show Guess My Age è accaduto qualcosa di molto particolare e sicuramente emozionante. In studio c’erano due concorrenti che, come tutti i partecipanti, dovevano indovinare le età dei 7 sconosciuti. Ad un certo punto, dinnanzi a loro, si è presentato un bambino dal volto molto simpatico. Le concorrenti decidono di ascoltare il suo indizio e il piccolo, di nome Iacopo, dice loro che guarda Guess My Age da quando aveva 9 anni perché suo padre lavora lì. Enrico Papi fa finta di non capire e inizia a chiedersi chi sia il padre del bambino, che sia uno dei cameraman? Chissà, comunque sia le concorrenti iniziano a fare delle ipotesi sugli anni che potrebbe avere il piccolo. Alla fine decidono di puntare sul 12 ma poco dopo scoprono di essersi sbagliate, fortunatamente di poco. Iacopo infatti ha 11 anni.

Enrico Papi scherza con il suo figlioletto: “Ma chi è il tuo papà?”

Enrico Papi sale sul ‘triangolo’ e raggiunge il piccoletto. Il conduttore inizia a domandargli chi sia il suo papà e quale mansione svolga per il programma, lavora dietro le quinte? Il bambino ridacchia, cerca di sviare poi però si scioglie: “Ma mio papà sei tu!”, dice a Papi indicandolo. L’emozione in studio è tanta. Enrico abbraccia suo figlio e fa notare alle concorrenti che il bimbo è vestito come lui: “Ha la mia stessa maglia e i miei stessi capelli, questo doveva aiutarvi”. Padre e figlio scherzano, gli occhi del conduttore luccicano. Del resto, una cosa simile non è mai accaduta e per lui sarà sicuramente stato un momento molto forte. Dopo averlo fatto presentare, Enrico manda via Iacopo come fa con tutti gli sconosciuti. Il bimbo esce di scena accompagnato da calorosi applausi in studio.

Guess My Age: tra i concorrenti ‘vip’ anche Francesco Monte

La nuova stagione di Guess My Age si è aperta agli inizi di Settembre. Le prime puntate, poi, sono state molto speciali. Ad affiancare i concorrenti, infatti, ci sono stati alcuni vip come per esempio Francesco Monte. La puntata con l’ex tronista è stata vittoriosa perché la concorrente da lui affiancata è riuscita a portare a casa una buona cifra di denaro.