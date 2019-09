Monte a Guess My Age, Papi lo stuzzica sui flirt: “Prima una poi un’altra”

Francesco Monte ospite di Guess My Age, Enrico Papi lo stuzzica sulla sua vita sentimentale

Francesco Monte è stato ospite di Guess My Age, il programma di Tv8 condotto da Enrico Papi. L’ex tronista e gieffino ha aiutato la concorrente della puntata a portarsi a casa un bel bottino, indovinando insieme a lei l’età degli ospiti della serata. Il gossip però si allarma ogni qualvolta Francesco Monte appare in tv e lo ha fatto anche in occasione della trasmissione in onda dalle ore 20.30. Il conduttore, infatti, lo ha stuzzicato sulla sua vita sentimentale, alludendo alle fidanzate di Monte e alla recente rottura con Giulia Salemi. Archiviata la storia con la modella di origini persiane, ora Francesco è felice accanto a Isabella, anche lei di professione modella.

Enrico Papi stuzzica Francesco Monte: “Non si capisce niente”

Forse in molti si aspettavano il commento di Enrico Papi sulla vita amorosa di Monte. Il gossip infatti è sempre goloso di notizie sul bel tarantino, dalla rottura con Cecilia Rodriguez, fino all’inizio della storia con la Salemi per non dimenticare la notizia che spaccò il web, quando anche con Giulia finì tutto. Papi infatti ha subito rivolto una frecciatina a Monte, dicendogli: “Tu invece Francesco, come va la vita sentimentale? Una volta con una, una volta con un’altra. Non si capisce niente“. Francesco, visibilmente imbarazzato, ha risposto al commento del conduttore con un sorriso di circostanza: “Perché proprio questa domanda all’inizio?!“. Nulla di nuovo sotto il sole allora, Monte non ha voluto dire nulla sulla vita privata anche se sui social ha condiviso varie foto con la nuova fidanzata.

Monte e Isabella, insieme prima di Tale e Quale Show 2019

Che Francesco Monte sia uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2019 non è una novità, accanto a lui in questa nuova esperienza televisiva ci sarà Isabella, la bellissima modella pugliese con cui sta insieme da tempo ormai. Su di loro si sono susseguite varie voci, tra cui quelle di un presunto tradimento ai danni della Salemi. Si diceva, infatti, che ai tempi in cui Monte era con Giulia, si sentisse o vedesse già con Isadeca. Ed è stata proprio lei a rispondere alle critiche con una dolcissima dedica.