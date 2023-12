Guerra Belen-Spinalbese, ex GF Vip schierati: chi sta con Antonino

Ieri, 26 dicembre, è avvenuta una vera e propria guerra social tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. Il tutto è iniziato pochi giorni fa, quando Fabrizio Corona ha divulgato il gossip secondo il quale l’ex gieffino si sarebbe infuriato con l’argentina per l’affidamento della loro figlia, Luna Marì, durante le feste natalizie. Difatti, Antonino non ha passato la Vigilia e il Natale con la piccola e, poche ore fa, la Rodriguez ha preso un aereo direzione Argentina insieme alla figlia per festeggiare lì il nuovo anno. Nei giorni scorsi, Spinalbese ha fatto trapelare il suo disappunto con una storia eloquente in cui augurava un buon Natale a tutti i papà tenendo il suo cane in braccio.

Ebbene, queste mosse del parrucchiere non sono affatto piaciute a Belen, che è letteralmente sbottata accusandolo di voler passare da vittima e invitandolo ad essere un padre presente tutto l’anno e non solo durante le feste. Inoltre, la Rodriguez ha anche dichiarato che agirà presto legalmente per risolvere la questione. Da lì a poco, è arrivata la replica di Spinalbese con un lungo comunicato pubblicato sul suo profilo Instagram: in sostanza, il 28enne accusa la conduttrice di lasciare spesso la figlia a babysitter e nuovi compagni, di essere capricciosa e di non permettergli di vedere la figlia quando vorrebbe. Il post è stato subito invaso da tantissimi commenti. E, tra chi si schiera da una parte e chi dall’altra, sono apparsi anche dei messaggi da parte di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Antonino Spinalbese: ecco quale ex GF Vip l’ha appoggiato

Uno dei primi vip ad appoggiare Antonino è stato Alessandro Basciano. L’ex vippone si è recentemente separato da Sophie Codegoni, con la quale condivide la piccola Celine Blue, e non ha mai nascosto le difficoltà vissute per riuscire a passare del tempo con la figlia. Per questo, si sente molto vicino a Spinalbese e ha voluto lasciargli questo commento: “Il tempo passa e condividere i momenti con i propri figli non torna indietro. Non vi è peggior cattiveria. Quindi ti sono vicino”.

Dopodiché, c’è stato un altro ex vippone con il quale Antonino ha proprio convissuto che ha voluto mostrare la sua vicinanza ad Antonino: Marco Bellavia. L’attore si è schierato ampiamente dalla parte del parrucchiere, consigliandogli però di trattenere la rabbia e cercare di non sfogarsi sui social per il bene della bambina: “Ciao Antonino. Volevo dirti che hai tutte le ragioni del mondo. Consiglio di padre: trattieni la rabbia che ti lacera il cuore, sopporta un pochino e prepara i prossimi appuntamenti con lei. Poi non litigare con la madre della piccola, ma fatti valere anche legalmente se vuoi, ma soprattutto, vorrei consigliarti di non sfogarti qui in pubblico”.

Ma, Marco Bellavia non è stato l’unico ex coinquilino ad aver mostrato solidarietà ad Antonino. Anche Milena Miconi e Nicole Murgia hanno voluto mandargli un messaggio di supporto e di affetto, lasciando un cuore sotto il suo post. Insomma, sono stati diversi i personaggi noti che hanno deciso di schierarsi in questa guerra mediatica che, però, Spinalbese ha dichiarato di non voler continuare. Dopo aver pubblicato il comunicato, l’ex vippone ha detto di essersi pentito e di non voler parlare più parlare della questione pubblicamente.