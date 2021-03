Tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte pare non ci sia possibilità di ricucire lo strappo. I fan continuano a sperare che i due si ricongiungano, speranze nutrite anche dal fatto che Guendalina e Umberto continuano a vivere insieme. Lo hanno spiegato più volte perché: lo fanno per i figli. E poi Umberto vorrebbe riconquistare la fiducia e l’amore di Guendalina. Per il momento le cose non sono cambiate, sono ancora separati e lei ieri ha avuto un duro sfogo contro chi continua a criticarla. Per lei non è un periodo facile, non ha neanche modo di uscire e trovare svago visto che è in zona rossa e c’è il Covid.

Umberto è stato un po’ assente sui social, oggi è tornato e ha spiegato perché a tutti coloro che si sono interessati a lui. Nei giorni di silenzio gli sono arrivati tanti messaggi, quindi ha raccontato di aver preferito aspettare un po’ prima di tornare online per far sì che migliorasse la situazione dei suoi capelli dopo il trapianto. Per quanto riguarda Guendalina ha detto che la situazione è sempre la stessa. Era in evidente difficoltà, non sapeva come proseguire il discorso quindi ha chiesto comprensione, invitando i fan a seguirlo come persona e ad andare avanti insieme. Mettendo da parte la coppia, insomma.

Nelle stories su Instagram però i fan hanno notato che Umberto indossa ancora la fede del matrimonio con Guendalina Tavassi. Gli sono arrivati messaggi in cui gli hanno chiesto delucidazioni e lui ha deciso di spiegarlo. Mentre diceva che gli hanno chiesto della fede si è commosso. Aveva gli occhi lucidi Umberto mentre spiegava perché non ha ancora tolto la fede:

“Io non la toglierò mai. Nel senso che finché non firmo le carte del divorzio e Guendalina se ne va dalla vita mia non la toglierò mai. Guendalina mi ha dato due figli ed è mia moglie. Non mi fate più questa domanda”

Non smetterà di indossarla anche nei prossimi video su Instagram, ha già chiarito che i fan la vedranno ancora. E la terrà al dito fino al giorno in cui arriverà concretamente la fine del suo matrimonio. Magari non smettendo di sperare che quel giorno non arrivi mai. D’altronde lui non ha mai nascosto di voler riconquistare Guendalina.