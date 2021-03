Guendalina Tavassi si separa, il marito Umberto: “Voglio riconquistarla”

È finito il matrimonio tra Guendalina Tavassi e suo marito Umberto D’Aponte: si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata l’ex gieffina su Instagram in cui ha chiarito alcune cose successe in questi ultimi mesi. Dopo più di sei anni insieme e anche due figli, dunque, hanno deciso di mettere la parola fine al loro matrimonio pur vivendo sotto lo stesso tetto per il bene dei bambini. Eppure sembrava che il loro rapporto andasse a gonfie vele e che i due fossero innamoratissimi. Lo scorso San Valentino, ad esempio, erano apparsi insieme sui social. Anche Umberto D’Aponte ha rotto il silenzio sulla crisi con Guendalina Tavassi. L’imprenditore napoletano, tornato dalla Turchia dopo un trapianto di capelli, si è detto pronto a chiedere scusa alla moglie per alcuni suoi comportamenti.

L’uomo non si rassegna all’idea di separarsi dalla moglie e ha annunciato che farà di tutto pur di tornare a sorridere insieme. L’amore che prova nei suoi confronti sarebbe ancora intatto. Guendalina, invece, ha precisato che il sentimento è mutato nella forma. Il napoletano ha pubblicato una serie di Instagram Stories e ha chiarito:

“Non devo chiedere scusa a nessuno. L’unica persona a cui devo chiedere scusa è mia moglie, per alcuni comportamenti sbagliati che ho avuto. sono una persona innamoratissima di Guendalina, quindi faccio di tutto pur di riconquistarla. Poi è normale che abbiamo dei periodi in cui non stiamo bene, periodi in cui siamo separati, come può capitare a tutte le coppie”

Nelle ultime settimane sono uscite diverse cattiverie su di loro, compreso un gossip su un presunto tradimento di Umberto ai danni di Guendalina. Ha fatto il giro dei social anche un presunto video caricato su Instagram di Guenda e poi rimosso prontamente in cui si diceva scioccata per avere scoperto qualcosa sul marito. Per tale ragione hanno deciso di fare il punto della situazione per fare capire la realtà dei fatti.

L’obiettivo per Umberto è quello di riconquistare il suo cuore. Insieme hanno due figli, Chloe e Salvatore. Per entrambi la serenità dei bambini è tutto, a maggior ragione in questo momento di crisi e per il loro bene stanno cercando di stare sereni. Spera con tutto se stesso di recuperare il rapporto con la moglie e di cambiare, sperando in un lieto fine.