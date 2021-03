Guendalina Tavassi e il marito si sono lasciati: “Siamo separati in casa”

Matrimonio al capolinea per Guendalina Tavassi. L’opinionista di Barbara d’Urso ha annunciato sui social network la rottura con l’imprenditore napoletano Umberto D’Aponte. I due sono convolati a nozze, in diretta Rai, nel 2013 e hanno avuto due figli: Chloe e Salvatore. Guenda è anche mamma di Gaia, avuta quando aveva solo 17 anni da una precedente relazione.

Nelle storie di Instagram Guendalina Tavassi ha confermato i gossip degli ultimi giorni: con Umberto D’Aponte non c’è più amore. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha chiarito che Umberto resta il padre dei suoi figli e una persona fondamentale nella sua vita. Oggi e per sempre.

Le dichiarazioni di Guendalina Tavassi sulla rottura col marito:

“Siamo separati in casa da mesi. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli”

Guendalina Tavassi ha puntualizzato che lei e l’ormai ex marito Umberto continuano a volersi bene e che saranno sempre dei perfetti genitori per i piccoli Chloe e Salvatore. Nessun commento da parte di D’Aponte, che è tornato sui social network dopo aver chiuso momentaneamente il suo profilo Instagram in seguito allo scandalo bollente che ha travolto la moglie qualche mese fa.

I motivi dell’addio tra Guendalina Tavassi e il marito? Ad oggi restano avvolti nel mistero. L’ex concorrente del Grande Fratello ha preferito non aggiungere dettagli o particolari su questo momento particolare della sua vita privata. Il secondo per Guendalina in poco tempo dopo il furto delle foto intime. Quella con Umberto è stata una storia importante per la Tavassi, indubbiamente la più importante della sua vita.

Qualche settimana fa Guendalina Tavassi aveva tranquillizzato tutti i suoi fan che avevano notato qualche strano movimento. La 35enne aveva ammesso di non dormire più col marito per “vendetta”. Forse è stato uno sbaglio di Umberto a portare alla separazione definitiva? Quel che è certo è che oggi i due sono rimasti buoni amici.

Stima e affetto hanno preso il posto di amore e passione anche perché Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte saranno legati per sempre dai loro bambini. Chloe e Salvatore continuano a vivere sotto lo stesso tetto dei loro genitori, da sempre attenti alle loro esigenze e priorità.