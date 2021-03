Guendalina Tavassi: scelta definitiva sul marito e la verità sui video privati

Continua a far rumore la conclusione del matrimonio di Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte. Ma soprattutto perdurano i misteri sulle cause profonde che hanno spinto la coppia verso l’addio. L’influencer ha dichiarato di aver deciso di troncare per via di alcuni comportamenti non proprio irreprensibili da parte del marito; dall’altro lato ha ribadito di volergli ancora molto bene e che la famiglia e i figli vengono prima di tutto. Per questo continuerà a condividere la vita sotto lo stesso tetto con Umberto, seppur da separati in casa.

D’Aponte invece è deciso a farsi perdonare. Infatti ha detto di voler riconquistare la moglie. Al momento, però, non ci sarebbe alcuno spazio per ricucire. Lo ha dichiarato a chiare lettere la stessa Tavassi, poche ore fa, con un paio di Stories divulgate su Instagram, dove ha informato i suoi fan, spiegando che la sua scelta di dire stop alla relazione è definitiva.

Nella fattispecie Guendalina ha scritto, con non poca stizza e rivolgendosi a chi continua a spingere per un ricongiungimento, di finirla di dirle determinate cose. Non solo: ha confidato che da anni “succedono episodi” che portano a litigi. Ora però il vaso è colmo perché la “fiducia è persa” e un “motivo c’è”, ha spiegato sempre l’influencer.

Guendalina è anche tornata a parlare dei video piccanti che le sono stati trafugati qualche mese fa, dicendo di aver fatto quello che fanno tante coppie per provare ad alimentare il “rapporto” dopo anni di matrimonio. In aggiunta ha detto che non c’erano solo i filmati che sono finiti sul web, ma ce ne sarebbero stati altri che però “fortunatamente sono stati cancellati in tempo”. Infine ha dichiarato che c’è stato un “episodio che non ha mandato giù” in riferimento alla rottura. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte, lo spettro dei tradimenti

Guendalina ha preferito tenere riservate le cause profonde che hanno portato alla rottura. Diversi rumors sostengono che all’origine della fine del rapporto ci siano dei tradimenti da parte di D’Aponte. Le indiscrezioni per ora non hanno trovato conferma nei diretti interessati, ma lo spettro tradimenti continua ad aleggiare sulla conclusione della love story.