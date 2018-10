Guendalina Tavassi si è rifatta il seno: “Ecco perché l’ho ridotto”

Guendalina Tavassi confessa di aver rifatto il seno

In un’intervista a Dipiù, Guendalina Tavassi rivela alcune cose personali che ancora il pubblico non conosceva. L’ex gieffina e concorrente dello show di Carlo Conti, infatti, confessa di essersi sottoposta a qualche piccolo intervento. Racconta di aver rifatto seno e naso. Dopodiché parla anche dei prossimi ritocchi ai quali vorrà sottoporsi in futuro. Ma per quale motivo la Tavassi ha deciso di ricorrere a ciò? Ecco le parole della simpatica romana che, in maniera molto libera e tranquilla, spiega le sue motivate ragioni in merito all’intervento subito che l’ha portata a dover ridurre quella che era la sua iniziale misura. “Quando rimasi incinta della mia prima figlia mi venne una sesta misura, da una quarta di partenza….”.

L’ex gieffina spiega le motivazioni della sua decisione

Continua Guendalina Tavassi spiegando cosa l’ha spinta ad agire in un determinato modo: “Ho allattato parecchi mesi e alla fine si era completamente svuotato. Dopodiché, con l’arrivo degli altri due miei figli, il décolleté è tornato a lievitare ma questa volta, a differenza della prima, dopo gli allattamenti non è diminuito”. Da qui, la decisione che, a detta sua, non poteva essere altrimenti: “Allora dopo averne parlato con il chirurgo, ho deciso di ridurlo per evitare che poi negli anni i tessuti cedessero troppo”. E, la neo eliminata dal programma di Rai Uno Tale e Quale Show, svela cosa ne è derivato dalla sua scelta e di come l’ha presa il marito: “Mio marito approva, è contento. Dice che cosi ho un tocco di classe. Che, una taglia come la sesta a me non stava bene, in un certo senso mi involgariva”.

Guendalina Tavassi si è rifatta anche il naso

Guenda, dopo essere stata spesso vittima di critiche ed insulti legati al suo aspetto fisico, a chi la accusa di essere rifatta dalla testa ai piedi, risponde: “Non capisco certe critiche. Lo ammetto, sono molto insicura dal punto di vista estetico, per questo ho chiesto aiuto alla chirurgia. In passato mi sono rifatta il naso perché non mi piaceva. Per il resto qualche puntura di acido ialuronico alle labbra e sugli zigomi. Ma nulla di devastante”. In merito ai prossimi ritocchi la showgirl afferma: “Ora vorrei rifare il mento perché lo trovo troppo pronunciato. Ma per il momento non ci penso”.