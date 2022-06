Guendalina Tavassi, party 18 anni della figlia Gaia: “Non ho badato a spese”

La soubrette festeggia il sangue del suo sangue con una festa incredibile per la quale deve aver speso un patrimonio: ecco il racconto via Instagram Stories

Tanti auguri a Gaia Nicolini, la primogenita di Guendalina Tavassi, che quest’oggi, 17 giugno 2022, ha compiuto diciott’anni. Proprio così: come passa il tempo! I telespettatori che hanno conosciuto la Tavassi per la prima volta in occasione della sua partecipazione al Grande Fratello 2011 si ricorderanno di quando la soubrette parlava della figlia, ai tempi solo una bambina. Ma oggi Gaia è una donna a tutti gli effetti, sciantosa e seguitissima sui social proprio come la esuberante mamma.

Con una madre del genere era ovvio che i festeggiamenti sarebbero stati decisamente sopra le righe. In serata, Guendalina Tavassi ci ha portato nel backstage di quello che alcuni utenti su Twitter hanno definito, scherzosamente, il compleanno dell’anno.

Neanche a dirlo, per l’occasione Guendalina Tavassi ha comprato alla figlia un bel vestito rosa firmato, mentre per lei si è scelta un abito molto scollato blu e argentato opera della stilista Lea Damiano. Ovviamente, ai festeggiamenti hanno partecipato anche gli altri due figli di Guendalina Tavassi, Sasy e Chloe, nati dalla travagliata relazione con Umberto D’Aponte. Anche i due piccoli si sono messi “in ghingheri”, con Chloe vestita con un abito con strascico da vera principessina.

La festa vera e propria, organizzata grazie all’aiuto di un’esperta, è stata chiaramente un tripudio di kitsch. La location dove il party si è svolto, per il quale Guendalina ha dichiarato di non aver badato a spese (scherzando? Chi può dirlo!) è stata decorata con centinaia di palloncini rosa, con peluche, luci a led e chi più ne ha più ne metta.

Tra i presenti, chiaramente, anche l’attuale compagno di Guendalina Tavassi, Federico Perna, ma anche due guest star inaspettate. Tra queste anche la tiktoker campana Rita de Crescenzo e una delle protagoniste di “Pratiful”, Pamela Perricciolo.

Gaia Nicolini: chi è il padre della primogenita di Guendalina Tavassi

La bella Gaia, che per molti versi è la copia sputata della madre, è nata nel 2004 dalla relazione della soubrette con l’ex Remo Nicolini, con il quale Guendalina Tavassi non è esattamente rimasta in buoni rapporti.

Proprio per partecipare al 18° compleanno della figlia, Guendalina Tavassi ha deciso di abbandonare l‘Isola dei Famosi, lasciando così il fratello Edoardo a proseguire il percorso.