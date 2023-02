By

L’influencer romana è tornata dal chirurgo per dei nuovi ritocchini estetici: ecco cosa ha deciso di ‘sistemare’

Guendalina Tavassi ha deciso di ricorrere ad un nuovo intervento estetico nelle scorse ore. L’influencer romana è andata dal chirurgo per farsi praticare una blefaroplastica. Dopo l’operazione, che è andata bene e non ha avuto alcun intoppo, l’ex gieffina ha spiegato via social, con una serie di Stories Instagram, perché ha scelto di finire di nuovo sotto i ferri, rispondendo anche alle critiche di coloro che la considerano troppo incline all’uso dei ‘ritocchini’.

“Ciao flowers, eccomi qua. Non vi spaventate. Semplicemente ho fatto una blefaro. Non vi ho detto niente, altrimenti non sarei potuta essere qui ora a raccontarvi le mie storie, dato i gufi e le malelingue”. Così la Tavassi dopo l’intervento.

L’influencer ha poi replicato agli haters che la insultano, dicendo che è vero che nel corso degli anni è ricorsa più volte alla chirurgia plastica, ma che non corrisponde a verità il fatto che ne abbia abusato. Ha quindi sottolineato che quando partecipò al Grande Fratello (fu il reality show di Canale Cinque a darle la popolarità) era completamente ‘naturale’. Dopodiché ha ritoccato il naso e il seno. Questa la sua versione:

“Io sinceramente ho rifatto la punta del naso a 26 anni, poi circolano foto fake, vabbeh. E ho rifatto il seno per avere allattato tre figli. Ora ho levato un po’ di pelle qui sopra, una blefaroplastica che fanno signore di 90 anni perché non ci vedono. Comunque ho solo levato un po’ di pelle in eccesso”.

Infine Guendalina ha spiegato, sempre in merito all’intervento a cui si è sottoposta nelle scorse ore, di essersi fatta dare un punto al buco dell’orecchio poiché si era lacerato a causa di un orecchino troppo pesante.

Cos’è la blefaroplastica

La blefaroplastica un l’intervento che mira al ringiovanimento delle palpebre. Può riguardare sia le palpebre superiori, sia quelle inferiori o entrambe (in tal caso si parla di blefaroplastica completa). L’operazione elimina muscoli, grasso e tessuti di rivestimento in eccesso. Il risultato come spiega IRCCS Humanitas è uno sguardo più giovane e fresco.

La blefaroplastica viene, per la maggior parte delle volte, praticata in anestesia locale. Raramente chi opera ricorre alla sedazione o all’anestesia generale.

Per quel che riguarda l’intervento vero e proprio, sulla palpebra superiore, l’incisione è effettuata a livello della piega dell’occhio in modo da risultare invisibile a occhio aperto e si estende leggermente a lato, sulla cute palpebrale. Nella palpebra inferiore l’incisione si pratica sotto le ciglia ed è praticamente invisibile una volta terminata l’operazione.

La dimissione avviene in giornata in caso di anestesia locale, il giorno successivo all’intervento con anestesia generale.