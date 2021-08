Guendalina Tavassi, nuovo fidanzato dopo l’addio al marito: gli indizi

By

Sono passati mesi da quando Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte hanno deciso di chiudere la loro storia d’amore. A rivelare la fine del loro matrimonio era stata proprio l’ex concorrente del Grande Fratello che ha dichiarato che lei e il suo ex marito erano già separati in casa da circa un anno. Il motivo per cui ha voluto affrontare la questione è perchè si stavano rincorrendo alcune voci su un presunto tradimento scoperto da lei sul posto di lavoro di lui. Guendalina Tavassi è fidanzata? Pare che abbia trovato un nuovo amore. Stando a quanto riporta Amedeo Venza, l’influencer abbia ritrovato il sorriso accanto a un gestore di un ristorante green situato a Collina Fleming, una altura che sorge a Roma sulla parte destra del Tevere. Si tratterebbe di Federico Perna. Ci sarebbero anche diversi indizi.

I due si trovavano nello stesso posto alcune ore fa e hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram le stesse storie. Federico ha aggiunto sulla foto due emoji: un cuore rosso e una faccia sorridente con sottofondo la canzone di Eros Ramazzotti “Più Bella Cosa”. La donna, inoltre, ha postato una sua foto corredata da un emoticon e in cui compare con un top bianco e una collana. Dopo pochi minuti anche Federico Perna ha postato una immagine con una donna misteriosa che ha nascosto il viso dietro di lui. Confrontando i due scatti sembra essere proprio la Tavassi. Che, dunque, Guendalina dopo l’addio al marito Umberto D’Aponte abbia trovato un nuovo amore? Al momento non ci sono nè conferme nè smentite.

Guendalina Tavassi, stoccata dalla madre di Umberto: “Sono felice che si siano lasciati”

Guendalina Tavassi è sempre più scioccata dalla piega che sta prendendo la separazione con Umberto D’Aponte. Negli ultimi giorni l’ex suocera ha confessato sui social di essere molto felice per questa separazione. Guendalina ha preferito non replicare per evitare ulteriori tensioni e discussioni.

Il suo obiettivo è preservare la serenità dei due figli avuti da Umberto, Chloe e Salvatore, ma anche pensare al futuro della sua vita sentimentale.