Guendalina Tavassi, notte agitata: il fidanzato dorme nella hall, il motivo

La puntata di Pomeriggio 5 di oggi, 7 giugno 2022, ha visto la presenza in studio, tra gli altri, di Guendalina Tavassi e del fidanzato Federico Perna. I due sono stati protagonisti di un simpatico siparietto insieme alla conduttrice Barbara d’Urso, che li ha stuzzicati. Il compagno della spumeggiante ex naufraga sorella di Edoardo, a quanto pare, è stato costretto da lei a dormire nella hall di un albergo nel corso della scorsa notte. Ecco cosa è successo e la reazione dei diretti interessati.

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di oggi 7 giugno 2022, ampiamente dedicata alle dinamiche de L’Isola dei Famosi, la padrona di casa Barbara d’Urso ha conversato con Guendalina Tavassi e Federico Perna. Proprio a quest’ultimo Barbarella, sicura di stare per aprire un vaso di Pandora, si è rivolta così: “Vorrei capire dove e come hai dormito questa notte”. “Nella hall dell’albergo” ha subito risposto Perna. “Dì la verità” lo ha incalzato la fidanzata.

Il partner della Tavassi ha così raccontato la disavventura di cui è stato vittima la scorsa notte. “Ho dormito sul divano, perché alle 4 di notte mi grattavo perché mi avevano punto le zanzare e lei ha iniziato a urlarmi contro!”. Guendalina, inquadrata dalle telecamere del programma mentre Perna parlava, ha riso divertita.

“Allora io per non litigare ho preso e me ne ‘so ‘nnato” ha concluso il povero fidanzato della 36enne. Quest’ultima è così passata alla controffensiva, cercando di difendersi e di giustificare il suo comportamento davanti alla d’Urso. “Barbara ma ti sembra normale che per una zanzara comincia a fare ‘basta’, basta’” ha risposto l’influencer gesticolando e imitando i gesti del fidanzato grattandosi le braccia.

Pomeriggio 5, il siparietto tra Guendalina Tavassi e Arianna David

A questo punto nella discussione è intervenuta l’opinionista de L’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria, presente in studio. Quest’ultima ha preso le difese di Perna, accusando in modo simpatico la Tavassi dicendo che secondo lei non è normale cacciare il proprio partner dalla stanza. La sorella di Edoardo ha così continuato a spiegare le sue ragioni ma è stata zittita dalla padrona di casa che le ha urlato “Guendalina sei pessima!”. La d’Urso, nell’ilarità generale, ha continuato a punzecchiare la 36enne dicendo a Perna che dovrebbe metterla in punizione.

In questo momento, a gamba tesa, è intervenuta Arianna David, presente in collegamento. Anche quest’ultima ha avuto da ridire su alcuni comportamenti della Tavassi di cui ha avuto esperienza a L’Isola dei Famosi 2022. La 36enne ha raccontato tra le risate che l’ex Miss Italia non ha particolarmente gradito l’abitudine della romana di cantare a squarciagola appena sveglia.