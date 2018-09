Guendalina Tavassi e il lato B mancino: Conti imbarazzato a Tale e Quale

Guendalina Tavassi imita Jennifer Lopez a Tale e Quale Show

Ha fatto discutere l’imitazione di Guendalina Tavassi di Jennifer Lopez a Tale e Quale Show. L’ex concorrente del Grande Fratello, oggi opinionista e web influencer, ha convinto a metà il pubblico a casa e quello sui social network. Ha attirato però l’attenzione per via del suo “lato B mancino”, come l’ha chiamato Guendalina in sala prove. Un particolare che ha subito destato la curiosità di Mara Venier, ospite della seconda puntata del programma in qualità di quarto giurato. “Facci vedere un po’ sto lato B mancino che non ho capito”, ha chiesto zia Mara, che ha evidenziato l’impegno e la simpatia della Tavassi.

Carlo Conti si arrabbia con la regia di Tale e Quale Show

Una richiesta che è stata subito soddisfatta da Guendalina e soprattutto dal regista della trasmissione, che ha fatto un bel primo piano al di dietro della Tavassi. Un gesto che però non è piaciuto al padrone di casa Carlo Conti che si è subito messo davanti alla sua concorrente sottolineando al cameraman: “Allarga il campo”. Una richiesta che non è stata subito rispettata, tanto che il presentatore si è messo una seconda volta davanti a Guendalina, sorridendo imbarazzato.