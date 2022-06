Guendalina Tavassi, furto in stazione: cosa le hanno rubato, il racconto

Aggiornamento: dramma rientrato! Guendalina Tavassi ha raccontato in alcune Instagram Stories pubblicate poche ore dopo di essere riuscita a ritrovare il portafoglio. Lo scambio con l’uomo e la donna in metropolitana era effettivamente avvenuto, tuttavia, alla soubrette non è stato sottratto nulla. La Tavassi, a quanto pare, aveva lasciato l’oggetto in valigia.

Piccolo (si fa per dire) inconveniente per Guendalina Tavassi, che nelle scorse ore, ahilei, è stata vittima di un furto in stazione, mentre stava andando a prendere un treno da Milano per tornare nella sua città, Roma. A raccontarcelo è stata la stessa soubrette, che di recente abbiamo visto (nuovamente) nelle vesti di concorrente dell‘Isola dei Famosi 2022.

La dinamica precisa del fattaccio ce l’ha raccontata per filo e per segno la stessa Tavassi. La ex gieffina ha registrato, sconsolata, una serie di video sulle sue Instagram Stories dove ha spiegato come è stato possibile per i malviventi rubarle il prezioso portafoglio contenuto della borsa. Si è trattato di un semplice momento di disattenzione, causato però da una precisa strategia da parte dei ladri.

Sono state due le persone capaci di portare a termine il “colpo”. Mentre un ragazzo distraeva la soubrette (urlandole alle spalle “Vai, vai, vai!”) un’altra donna le infilava la mano nella borsa, che lei teneva aperta seppure agganciata al braccio. Tutto è accaduto in pochi secondi, tanto è bastato a Guendalina per perdere praticamente tutto, e non soltanto le carte di credito (già bloccate) e qualche soldo. Ecco il racconto di tutto quello che le è stato sottratto:

Niente, questo è il posto che mi merito. Mi hanno lasciato per terra, mi hanno rubato il portafogli in stazione. c’erano soldi, il punto luce orecchino, le carte, addirittura l’anello, il rosario di mia nonna, tutti i documenti, rubato dentro la stazione a Milano.

Nelle Stories successive, Guendalina si è sfogata contro i ladri, augurando loro tutto il male possibile e facendo facile ironia sulla ragazza che si è intascata il punto luce. A quanto pare, la ladra possiede un dente d’oro giallo che, secondo la Tavassi, sarebbe impossibile da abbinare all’orecchino in oro bianco che le è stato sottratto.

Guendalina Tavassi nega la “crisi” con il fidanzato

Poche ore prima di essere derubata, la Tavassi ha voluto fare chiarezza su un altro evento recente che l’ha vista protagonista. La ex isolana aveva infatti raccontato nelle scorse ore a Pomeriggio 5 di un litigio fra lei e l’attuale fidanzato. Il suo Federico l’aveva fatta imbestialire in hotel dopo non essere riuscito a dormire per un’intera notte a causa di una semplice zanzara.

Nessuna reale crisi, in ogni caso, ma un semplice battibecco fra innamorati. La storia fra i due, in realtà, sembra procedere a gonfie vele.