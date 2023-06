Guendalina Tavassi fisico, fotoritocchi? “No, vi svelo il mio segreto”

L’ex concorrente del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi rivela ai suoi fan i trucchetti a cui si affida per mantenersi in forma

Guendalina Tavassi in queste ore è stata duramente accusata da molti utenti su Instagram di ritoccare in modo evidente il suo fisico nelle foto. In particolare, a generare questo sospetto sono stati alcuni degli ultimi scatti fatti in spiaggia, dove appare in splendida forma indossando il bikini. Impossibile non notare i numerosi commenti da parte di quei fan increduli, che la accusano di usare troppo Photoshop sulle sue foto per far sì che il fisico appaia con le forme che desidera.

“Troppo gonfia sul c**o, hai usato Photoshop”, “Vogliamo parlare dell’addominale nella prima foto?”, “L’addominale disegnato con Paint”. Tra i tantissmi utenti che stanno attaccando Guendalina c’è anche chi la accusa di avere delle protesi in diverse parti del corpo. Dopo gli attacchi ricevuti, ecco che la stessa Tavassi decide di svelare cosa c’è dietro il suo fisico scolpito. Inizia col dire che quando mostra sui social network un determinato cibo, che sia salutare oppure no, è perché lo sta mangiando davvero.

Fa l’esempio di un budino al cioccolato, che ha appena mangiato. “Tu non la mangi davvero questa roba, lo fai solo per le foto”, questo è uno dei commenti che spesso riceve. Guendalina ci tiene a precisare che mangia davvero ciò che mostra sui social, anche le cosiddette “schifezze”. Ma per mantenersi in forma cosa fa? La Tavassi, che a inizio anno aveva rivelato apertamente ai suoi fan di aver deciso di ricorrere a un nuovo intervento estetico, spiega come gestisce la sua alimentazione, svelando i suoi segreti.

“Vi svelo un po’ dei miei trucchetti. Compenso, care ragazze mie. Quindi se so che ho fatto una settimana orribile, dove ho mangiato fritto, dolci, di tutto e di più, o la sera mi faccio la passata di verdure (che vedete sempre) oppure inizio la settimana mangiando bene e poi il venerdì e il sabato mi sfondo. Dovete seguire i miei consigli”

Dunque, per quanto riguarda l’alimentazione, Guendalina Tavassi segue questo stile di vita e pare riesca a mantenersi così in forma. Probabilmente conosce bene il suo corpo e sa come gestire i pasti. Detto questo, la sorella di Edoardo Tavassi svela un altro suo trucchetto, anche forse per rispondere a chi la accusa di utilizzare Photoshop per creare le forme nei punti giusti, condividendo sui social network un corpo che non le apparterrebbe.

“Poi c’è un’altra cosa che io faccio. Chi mi conosce sa che odio la palestra. Vado lì una settimana e poi mi annoio perché non vedo subito il risultato. Però ci sono delle ragazze che io invidio tantissimo, perché si svegliano all’alba, corrono e vanno in palestra. Però c’è una cosa che io faccio di nascosto. Cioè non di nascosto, ma non lo volevo sbandierare ai quattro venti, perché è una cosa che ci vuole pochissimo tempo e quindi continuassero a uccidersi in palestra. Io mi faccio i miei workout ormonali che durano massimo 30 minuti e senza neanche faticare troppo, perché sono proprio studiati per perdere peso, per rassodare ed eliminare la cellulite”

Guendalina Tavassi svela di mantenersi in forma seguendo i workout della sua amica Mara. Si dice soddisfatta di praticare questi esercizi ormonali, in quanto nota i risultati sul suo fisico sin da subito. Per fare un esempio, l’ex concorrente del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi condivide due fotografie di una ragazza che li pratica, mostrando il prima e il dopo.

Non solo, l’ex gieffina confessa ai suoi fan che tra i suoi trucchetti c’è anche l’uso di creme, di cui non ricorda il nome, che lei chiama “creme miracolose”, consigliate sempre dalla sua amica. “Voglio essere generosa e raccontarvi il mio segreto”, conclude così i suoi consigli Guendalina, rivolgendosi ai fan che le chiedono come fa ad avere un fisico scolpito e in forma senza fare palestra e sgarrando spesso con l’alimentazione.